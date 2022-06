Estaciones del Metro lucen cara 'antiestética y peligrosa'

´Truenan´ usuarios contra fallas en el sistema de boletaje, falta de vigilancia, presencia de humedad en muros y fugas de aguas residuales.

Además de las recurrentes fallas en los vagones y de los problemas eléctricos, las instalaciones de Metrorrey presentan deterioro en la mayoría de sus estaciones.

Una de ellas con más daños es la Alameda, donde se observa el desprendimiento de losas del techo que no han sido reparadas.

Un recorrido realizado por El Horizonte evidenció la existencia de humedad en muros y techos, fugas de aguas residuales, lo inoperante del sistema de boletaje, así como la falta de vigilancia.

Los problemas comienzan, apenas se ingresa a las instalaciones, pues es común que las máquinas encargadas de dar el boleto de acceso estén fuera de servicio, se tragan las monedas o no tengan cambio.

Además, los torniquetes donde se ingresa el boleto también son proclives a dejar de funcionar. Al momento de recorrer la estación Exposición sólo servía un dispositivo de pago de los cinco instalados.

"Fallan mucho, tengo que hablar directamente con los que trabajan aquí y me tardo mucho más de lo que me podría tardar", lamentó una usuaria.

"Le eché $10 pesos a la máquina y se los tragó, ahora a esperar a que la guardia me los reponga, pasa a menudo, casi siempre, sí falla el Metro que no falle esto", se quejó una mujer en la misma estación.

Ante lo inoperante de la infraestructura, los guardias de seguridad deben abandonar sus labores de vigilancia para hacer el trabajo de las máquinas.

Un empleado reveló que cuando hay más afluencia de gente, optan por obstruir los dispositivos y mejor ellos entregar boletos y dar acceso, pues dicen que así es más rápido.

"A veces mejor preferimos taparlos y nosotros trabajar, porque al boleto no lo lee, no los captura o no los pasa. Uno los limpia, pero sigue igual, en las horas pico nosotros les decimos que le pasen mejor", contó el trabajador de Metrorrey.

Incluso, dijo que antes se gastó en nuevos boletos para agilizar el servicio, pero que estos no funcionaron.

"A veces el boleto está muy dañado y ya no pasa; Una vez nos mandaron boletos nuevecitos, pero están mal, como son más delgaditos la máquina no los lee", explicó.