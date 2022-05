Estado detecta otro desfalco millonario al 'Clan Coahuila'

Dependencia a cargo de María de lo Ángeles Errisúriz adquiere equipo para clases en línea, por $165 millones de pesos, que nunca se entregó.

La nueva administración de la Secretaría de Educación presentó una denuncia penal contra la extitular de esa dependencia, María de los Ángeles Errisúrriz, y contra algunos de sus colaboradores por haber pagado $165 millones de pesos a la empresa INF MKT SA de CV por equipamiento que, de acuerdo a auditorías, nunca entregó.

Dicha compañía ganó la licitación LA-UIE00013-2021 para equipar a las escuelas primarias del estado con todo lo necesario para clases en línea durante la pandemia de Covid-19, pero, a pesar de que cobró el monto, no cumplió con lo establecido.

Por tal motivo, la Unidad de Integración Educativa de la SE, cuyo apoderado legal es Carlos Velázquez Garza, presentó una querella el pasado 14 de abril, ante la Fiscalía General de Justicia del estado para que se proceda contra los responsables del desfalco.

En la denuncia penal por el pago de $164 millones 959,850 pesos por el servicio "fantasma", se menciona directamente a Errisúriz y a la empresa beneficiada.

"La ahora querellada obtuvo una Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-UIE00013-2021 para la Adquisición del Programa Integral para el Desarrollo de Habilidades Tecnológicas por Medio de Plataforma Tecnológicas, Robótica, dirigido a escuelas de nivel primaria, que incluye plataforma de aprendizaje en línea y equipamiento a su favor por $164 millones 959,850 pesos, el cual no se realizó acorde a lo pactado, esto se puede observar detalladamente en el Informe de auditoría.

"No pasamos por desapercibido mencionar que los funcionarios que debían de haberse cerciorado del cumplimiento del contrato de prestación de servicios que integraban los cargos Directivos de la Unidad de Integración Educativa, no lo hicieron y participaron en actos inverosímiles e indeterminados de en su forma y en su cantidad", indica la denuncia.

La Unidad de Integración Educativa presentó la denuncia a raíz de una auditoría que le fue entregada el 8 de abril.

Además de Errisúriz, menciona que los responsables de haberse cerciorado de que el equipamiento se entregará eran el exsubsecretario de Planeación y Finanzas, Alejandro González Martínez; el exdirector General de Administración y Finanza, Francisco Javier Hermosillo Díaz y el exdirector General de Planeación y Coordinación Educativa, Antonio Huitrón Rivera.

En tanto, por el lado de la empresa INF MKT SA de CV, se menciona como apoderado legal a Héctor Cuéllar Galán, a quien la Unidad de Integración Educativa pide que se le llame a rendir cuentas.

El pasado 6 de abril, El Horizonte dio a conocer que ese mismo órgano de la SE presentó otra denuncia penal contra Errisúriz y su equipo por haber también pagado cerca de $50 millones de pesos a la empresa Alianzer Consulting SA de CV por un servicio de digitalización de documentos que tampoco nunca se llevó a cabo.

Dicha denuncia se presentó en el mes de abril, también por la Unidad de Integración Educativa.

- Hay funcionarios en activo

En el último caso que se refiere al pago por la adquisición "fantasma" del Programa de Desarrollo Integral de Habilidades Tecnológicas y Robóticas en escuelas primarias, plataformas de aprendizaje y en línea, hay funcionarios involucrados que siguen en activo.

Estos son el titular de del staff del Jurídico de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, Juan Enrique González Pérez; el coordinador Administrativo, Carlos Gómez Peña; el coordinador de Control Patrimonial y Servicios, Víctor Hernández; el encargado del almacén de recursos materiales, Jesús Rosales Cazárez; el abogado encargado de Licitaciones y Contratos, Carlos Peña Aréchiga; y la directora de Administración Financiera y Contabilidad, Ana Elsa Mónica Villarreal.

- Con monto del desfalco se pagarían 220 patrullas

Con la obra fantasma de casi $165 millones de pesos que realizó la Secretaría de Educación para la Adquisición del Programa Integral para el Desarrollo de Habilidades Tecnológicas por Medio de Plataformas Tecnológicas, Robóticas, se podrían adquirir casi 90 casas o más de 200 patrullas.

Y es que, de acuerdo a los créditos para adquirir una casa, el mínimo, en muchos casos llega a ser de $1 millón 846,165 pesos, por lo que con la licitación de $164 millones 959,850 pesos que no se realizó se podrán comprar 89 casas.

Asimismo, con ese monto que fue denunciado por presuntamente no aplicarse para el programa dirigido a escuelas de nivel primaria, que incluía plataforma de aprendizaje en línea y equipamiento, podrían haberse adquirido más de 200 patrullas para vigilancia y vialidad de la ciudad pues en una ocasión el gobierno de Monterrey adquirió 228 unidades que tuvieron una inversión de $156 millones de pesos.

Las patrullas estaban equipadas con un sistema de cámaras internas y externas, eran motocicletas Harley Police, vehículos Charger Police, y camionetas Dodge.

- Otros pecados de la 'mafia coahuilense'

Cabe recordar que el 9 de noviembre, El Horizonte dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación detectó desvió por casi $60 millones de pesos en pagos ´fantasmas´ en programa especial para niños, los cuales fueron cometidos por el denominado "Clan Coahuila".

Esta "mafia" se refiere al grupo de funcionarios de origen coahuilense que controlaron los principales puestos en Educación de Nuevo León con el gobierno del "Bronco", concretamente entre 2018 y 2021.

De acuerdo al reporte de la auditoría, dicho desfalco habría ocurrido, porque la dependencia realizó pagos sin comprobar por $14 millones de pesos en 2020 y por $41 millones en 2019; mismos que se ejercieron a "asesores externos especializados" que presuntamente participaron en el Programa de Expansión de la Educación Inicial (PEEI).

El programa es destinado a llevar educación a población infantil "que no ha sido atendida y que vive en comunidades de alta marginación y rezago social", por lo que al no aplicarlo se verían afectados principalmente niños de zonas marginadas que no tienen acceso a la educación en Nuevo León.