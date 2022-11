Estado no ha embargado a municipios: Tesorero de Nuevo León

Al asegurar que hay municipios que enfrentan adeudos federales, el Tesorero de Nuevo León, Carlos Garza, dijo que el Estado no ha embargado ninguna cuenta como denunciaron diversos alcaldes en días recientes, sin embargo, explicó que sí existen retenciones, mismas que justificó.



El funcionario aseguró que las retenciones se dan porque hay órdenes de la Federación, por ello el Ejecutivo retiene participaciones a aquellas administraciones municipales con adeudos.





'No hay ningún embargo al día de hoy, ninguno; mensualmente la Secretaría de Hacienda nos manda un oficio en donde nos dice 'a tales municipios le vamos a retener sus participaciones', y como no lo pueden hacer directamente porque Ley no lo permite le quitan al Estado', explicó el funcionario estatal.