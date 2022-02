Estado sancionará a empresas que no paguen impuesto verde

Hay 150 empresas que presentaron su declaración y señalaron que no contaminan aún cuando la Semarnat indica que sí exceden los límites.

Al asegurar que muchas empresas contaminantes se han "sordeado" y además no han presentado su declaración o están realizando acciones indebidas ante el pago del impuesto verde, el gobernador de Nuevo León, Samuel García señaló que tendrá mano dura con las empresas que no cumplan y que se les detecten irregularidades.

De acuerdo al mandatario estatal el tiempo para que las empresas realizarán su declaración terminó el pasado 17 de febrero, por lo que el día de mañana comenzarán con las auditorias y tendrán que pagar el monto que les corresponda, inclusive con multas y recargos.

"Lo que nosotros estimábamos cobrar de impuestos verdes eran $40 millones en enero, se cobraron solamente $21 millones... 493 empresas no presentaron declaración, es decir se ´sordearon´ y a pesar de estar obligadas a ello no presentaron declaración y por ende ni un solo peso, a pesar de que tenemos las pruebas de que contaminan.

"A todas ellas les invitó, aunque sea ya extemporáneo, que mañana mismo me presenten la declaración porque mañana mismo arrancan auditorias... es mucho mejor que sea extemporáneo a que sean atrapados en una auditoría, con mentiras, falsedades o impuestos evadidos, va haber mano dura porque nuestro aire ya no tolera una emisión más de contaminantes... los impuestos verdes, que son el programa público que más me ha aprobado Nuevo León... se van a aplicar sí o sí", apuntó García.

El gobernador de Nuevo León agregó que hay 150 empresas que presentaron su declaración y señalaron que no contaminan aún cuando la Semarnat indica que sí exceden los límites, por lo que dijo se verificarán los datos y en caso de estar mintiendo serán sancionados.

Asimismo, indicó que una de las pedreras que más dañada la Sierra Picachos no presentó declaración y agregó que otras más si cobraron el impuesto, pero no lo pagaron al estado, por lo que aseguró que descubrir las irregularidades también tendrán graves consecuencias.

"Si les caigo y no han puesto nada verde y siguen contaminando y me mintieron van a tener consecuencias muy fuertes porque con el aire de Nuevo León nadie más va a volver a jugar.

"Ya con una auditoria esta va acompañada de actualización, recargo y multas que van del 70 al 750%, es decir me van a pagar el triple por ladinos y tramposos", agregó.