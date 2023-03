Estamos libres de cáncer y de regreso: Mauricio Fernández

El ex alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, informó que se encuentra libre de Cáncer, enfermedad que lo dejó fuera del ojo público y alejado de sus redes sociales donde publica información de paleontología.

'¿Qué quieren que les diga? ¡Feliz, pero Feliz de la vida ya la libramos con el cáncer fregado', comentó el ex presidente municipal.

En un video publicado en sus redes sociales, Fernández mostró una nota publicada por El Horizonte donde se indicaba que se le había diagnosticado cáncer de pulmón, enfermedad que le ocasionó su retiro desde verano del 2022.

'Me liberaron ya de esta terrible enfermedad, y bueno pues me retire en verano pero ahora estamos a todo vapor y de regreso con mucho cariño con ustedes', mencionó el ex munícipe.