'Estamos preparados porque habrá mecanismos legales': Fasci

El vocero del Estado, Aldo Fasci declara que habrá mecanismos legales que se van a implementar respecto a la disputa con el Congreso por el Presupuesto 2023.

Ante las diferencias que hay para la definición del Presupuesto 2023 entre el Congreso y el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el vocero del Estado, Aldo Fasci Zazua, señaló que están preparados pues dijo habrá mecanismos legales que deberán aplicar.



Durante rueda de prensa, Fasci Zuazua indicó que como bien lo dijeron en su comunicado, los legisladores locales que forman parte del Pacto Nuevo León pelearán contra lo que señaló el gobernador de irse con el Presupuesto de 2023.





“Esté o no esté el gobernador va a pasar, van a intentar porque ellos quieren dinero que es del Estado, ya lo dijeron en el comunicado, los partidos, el Congreso.





“Entonces desde luego nosotros estamos preparados porque habrá mecanismos legales que haya que aplicar porque para eso están los tribunales, para dirimir nuestra controversia y no andar como borrachitos de cantina, para eso nos vamos a ir a los tribunales”, dijo el vocero del Estado.



Agregó que no entiende porqué los municipios están pidiendo más ingresos si se les aumentarán entre un 18 y 20% al igual que al Estado, indicó que en dado caso si ocupan para alguna obra o proyecto se podría plantear cuál sería y llegar a un acuerdo.



Fasci señaló que se debe entender que el presupuesto municipal es uno y el gobernador no puede meterse con el; y el del estado es otro y en el no pueden meterse los municipios.





“Oye se necesita para una obra, pues plantea que obra y la hacemos, pero no plantean, nada más dame más dinero, es un tema delicado porque hay una tensión política y todo tiene una solución, pero la solución tiene que ver con voluntad, siempre tiene que haber un dialogo, pero esperamos y es lo que estamos invitando, a que haya voluntad para llegar a un acuerdo y que no haya vicios.