Estamos en un nuevo proceso con la Fiscalía: papá de Debanhi

El padre de la joven mencionó que hubo muchas negligencias, pero ahora están en un nuevo proceso

El padre de Debanhi, Mario Escobar señaló que aunque hubo muchas negligencias, el proceso para esclarecer la muerte de su hija se encuentra en una nueva etapa donde estará trabajando directamente con el Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

En rueda de prensa sentado al lado del titular de la Fiscalía, Escobar respondió al ser cuestionado acerca de si aún tiene confianza en las autoridades que mantiene la esperanza de llegar a la verdad sobre el caso de su hija.

"Hubo muchas negligencias, eso conllevó al fallecimiento de mi hija, a la muerte. Ahorita estamos en otro proceso nuevo con la Fiscalía de Feminicidios, directamente con el licenciado Gustavo Guerrero, lo dije al principio tengo la esperanza y la confianza de que trabajando en conjunto se llegue a la verdad", señaló el padre de Debanhi Susana.

Además, insistió en que su hija no cayó sola en la cisterna, pero es un hecho que deberá ser demostrado.

"Sigo pensando hasta no demostrar lo contrario que mi hija no cayó sola, hay que demostrarlo, y como no tenemos video que cayó, no se descarta nada totalmente nada.

"Estoy tranquilo porque se están haciendo las investigaciones correspondientes, sigo con la esperanza de encontrar la respuesta sea cual sea", apuntó el padre de Debanhi.

Escobar reveló que su familia recurrió a un perito de confianza para realizar una necropsia, la cual dará a conocer entre hoy o mañana, para compararlos con los resultados que presentaron las autoridades.

En conferencia, las autoridades resaltaron que no se descarta ninguna línea de investigación, por lo que continúan abiertas las averiguaciones.