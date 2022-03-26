Nuevo León
Estas colonias no tendrán agua este domingo
La reducción de agua potable continuará este domingo en varias colonias de Juárez, Cadereyta, Guadalupe, Apodaca y Pesquería.
Nuevo León.- Este domingo 27 de marzo continuará el programa "Ahorra te toca a ti", el cual consiste en reducir al máximo la presión de agua potable en un determinado punto del área metropolitana de Monterrey.
Recordemos que la metrópoli regia se dividió en siete zonas, mañana tocará el turno a la zona 7, que comprende a colonias ubicadas en Juárez, Cadereyta, Guadalupe, Apodaca y Pesquería.
Aquí te presentamos algunos de los sectores, por municipio, que se verán afectados con la reducción del servicio de agua potable; para ver la lista completa puedes visitar el sitio web: https://ahorratetoca.mx/
JUÁREZ
- 10 DE MAYO
- ALBA SECTOR NORTE 1ER. SECTOR 1ERA. ETAPA
- ALEGRA VALLE CONDESA "I"" 1ERA. ETAPA 1ERA. PARTE"
- AMÉRICA UNIDA
- AMPL. ARBOLEDAS DE SAN ROQUE
- ANZURES
- ARBOLEDAS DE SAN ROQUE
- ARBOLEDAS DEL PARQUE 1ERA. ETAPA
- ARBOLEDAS DEL PARQUE 2DA. ETAPA
- ARBOLEDAS DEL PARQUE 2DA. ETAPA
- ARCADIA
- ARCADIA JARDINES ARCADIA LA SILA 2DO. SECTOR 1ERA. ETAPA ANTES FRACC. ARCADIA LA SILLA SECTOR JARDINES 1ERA. ETAPA
- ARCADIA JARDINES ARCADIA LA SILLA 2DO. SECTOR 3ERA. 1ERA. PARTE
- ARCADIA JARDINES ARCADIA LA SILLA 2DO. SECTOR 3ERA. ETAOA 2DA. PARTE
- ARCADIA JARDINES ARCADIA LAS SILLA 2DO. SECTOR 2DA. ETAPA 4TA. PARTE
- ARCADIA LA SILLA SECTOR JARDINES 2DO. SECTOR 2DA. ETAPA 1ERA. PARTE
- ARCOS DE ZIRANDARO
- AURORA
- BALCONES DE ZIRANDARO
- BALCONES DE ZIRANDARO 2
- BENITO JUÁREZ
- BOSQUES DE SAN PEDRO
- BOSQUES DE SAN ROQUE 1ERA ETAPA
- BOSQUES DE SAN ROQUE 2DA. ETAPA
- BOSQUES DEL SEMINARIO 1ER. SECTOR
- BOSQUES DEL SEMINARIO 1ER. SECTOR 2DA. ETAPA
- BOSQUES DEL SEMINARIO 1ER. SECTOR 3ERA. ETAPA (ANTES JARDINES DEL SEMINARIO 1ER. SECTOR )
- BOSQUES DEL SEMINARIO 1ER. SECTOR 4TA. ETAPA
- BOSQUES DEL SEMINARIO 2DO. SECTOR 3ERA. ETAPA
- BOSQUES DEL SEMINARIO 2DO. SECTOR 4TA. ETAPA
- BOSQUES DEL SEMINARIO 2DO. SECTOR, 1ERA. ETAPA (ANTES JARDINES DEL SEMINARIO)
- BOSQUES DEL SEMINARIO 3ER. SECTOR 1ERA. ETAPA
- CENTRO DE JUÁREZ
- CERRO DE LA SILLA
- COAHUILA
- COL. ISMAEL FLORES
- COLINAS DE LA MORENA N°123 A COL. COLINAS DE SAN JUAN
- COLINAS DE SAN JUAN 1
- COLINAS DE SAN JUAN 3
- COLINAS DEL SOL
- COLINAS DEL VERGEL
- COMPLEMENTO DEL FRACC. VISTAS DEL SEMINARIO 8AVA. ETAPA ( CASETA DE VIGILACIA Y LOTE COMERCIAL)
- EJIDO JUAREZ
- EL MIRADOR
- FATIMA
- FOMERREY 131
- FRACC. HACIENDA SAN JOSE
- FRACC. LOS COMETAS
- FRACC. LOS COMETAS
- FRACC. PASEO ANDALUZ
- FRACC. SAN FRACISCO 9ENO. SECTOR 2DA. ETAPA
- FRACC. SAN JUAN 2
- FRANCISCO VILLA
- FUENTE DE JUÁREZ 3
- FUENTE DE PIEDRA 1ERA. ETAPA
- FUENTE DE PIEDRA DE CARR. LIBRE A REYNOSA
- FUENTES DE CONCORDIA DE CALLE AVE. LAS TORRES A CAMINO A ZIRANDARO
- FUENTES DE JUÁREZ 1
- FUENTES DE JUÁREZ 2
- FUENTES DE JUÁREZ 4
- FUENTES DE LAS CONCORDIAS
- FUENTES DE LAS CONCORDIAS 2DO. SECTOR 1ERA. ETAPA
- FUENTES DE LAS CONCORDIAS 2DO. SECTOR 2DA. ETAPA
- FUENTES DE SAN MIGUEL
- FUENTES DEL SEMINARIO 2DA. ETAPA
- FUENTES DEL SEMINARIO 3ERA. ETAPA
- FUENTES DEL SEMINARIO 4TA. ETAPA
- FUENTES DEL SEMINARIO 5TA. ETAPA
- FUENTES DEL SEMINARIO 6TA. ETAPA
- GARDENIAS
- GARZA Y GARZA
- HACIENDA ESCONDIDA 1ER. SECTOR 2DA. ETAPA
- HACIENDA ESCONDIDA 1ER. SECTOR 3ER ETAPA
- HACIENDA REAL 5TO SECTOR 2DA. ETAPA
- HACIENDA REAL 5TO. SECTOR 1ERA. ETAPA
- HACIENDA SAN ANTONIO
- HACIENDA SANTA LUCÍA 3ER. SECTOR
- HACIENDAS DE JUÁREZ
- HDA. DE STA. LUCÍA 1
- HDA. ESCONDIDA
- HDA. LA MORENA
- HDA. REAL
- HDA. SAN MARCOS
- HÉCTOR CABALLERO ESCAMILLA
- ISMAEL FLORES
- JOYAS DE SAN ROQUE
- LA CIUDADELA SEC. OTE.
- LA CIUDADELA SEC. REAL SAN JOSÉ
- LA CIUDADELA SEC. SAN JOSÉ
- LA ESCONDIDA
- LA ESCONDIDA
- LA ESPERANZA
- LA MAESTRANZA
- LA REFORMA
- LA TRINIDAD 4
- LADERAS DE LA SILLA 1ERA. ETAPA
- LAGOS DE ZIRANDARO 2
- LAGOS DE ZIRANDARO 3
- LAS ÁGUILAS
- LAS BUGAMBILIAS 2
- LAS CONCORDIAS
- LAS CONCORDIAS 2DA. ETAPA 1ERA. PARTE
- LAS CONCORDIAS 2DA. ETAPA 1ERA. PARTE (MODIFICADO)
- LAS CONCORDIAS 2DA. ETAPA 2DA. PARTE
- LAS CONCORDIAS 3ERA. ETAPA 2DA. PARTE
- LAS CONCORDIAS 63ER. SECTOR 1ERA. ETAPA
- LAS LOMAS 5
- LAS LOMAS 6TO. SECTOR 2DA. ETAPA
- LAS QUINTAS
- LAS QUINTAS 2
- LIBERTADORES DE AMERICA
- LOMAS DE CORDOBA (SECTOR CORDILLERA
- LOMAS DE CORDOBA (SECTOR CORDOBA)
- LOMAS DE CORDOBA (SECTOR LOS VILLARES)
- LOMAS DE CORDOBA SECTOR CADALQUIVIR
- LOMAS DE CORDOBA SECTOR CUADAL1QUIVIR 2DA. PARTE
- LOMAS DE CORDOBA SECTOR GUADALQUIVIR 1ERA
- LOMAS DE CORDOBA SECTOR SANTA ELLA 1ERA. PARTE
- LOMAS DE CORDOBA SECTOR SANTA ELLA 2DA. PARTE
- LOMAS DE CORDOBAB LOS VILLARES 2DA. PARTE
- LOMAS DE CORDOVA LOS VILLARES 1ERA PARTE
- LOMAS DE CORDOVA LOS VILLARES 1ERA.
- LOMAS DEL SOL
- LOMAS DEL SOL 1ERA. ETPA
- LOMAS DIAMANTE
- LOS AGAVES 1ERA. ETAPA
- LOS AGAVES 2DA ETAPA
- LOS AGAVES 3ERA. ETAPA
- LOS AGAVES 4TO. ETAPA
- LOS AGAVES 5TA. ETAPA
- LOS AGAVES 7MA. ETAPA
- LOS AGAVES 8° ETAPA
- LOS AGAVES 9NA. ETAPA
- LOS ARCOS
- LOS CANTAROS
- LOS CANTAROS 1ERA. ETAPA 1ERA. PARTE
- LOS CANTAROS 1ERA. ETAPA 2DA. PARTE
- LOS CANTAROS 2DA. ETAPA 1ERA. PARTE
- LOS CANTAROS 2DA. ETAPA 1ERA. PARTE
- LOS CANTAROS 2DA. ETAPA 2DA. PARTE
- LOS CANTAROS 2DA. ETAPA 4TA. PARTE
- LOS ENCINOS
- LOS REGUILETES 2
- LOS REYES
- MADIBA
- MARÍA TERESA
- MIRADOR DE SAN ANTONIO 1ER. SECTOR 2DA. ETAPA
- MIRADOR DE SAN ANTONIO 3ER. SECTOR 15 AVA ETAPA
- MIRADOR DE SAN ANTONIO 3ER. SECTOR 17 AVA. ETAPA
- MIRADOR DEL PARQUE
- MIRADOR SAN ANTONIO 1ER. SECTOR
- MIRADOR SAN ANTONIO 3
- MIRADOR SAN ANTONIO 3ER. SECTOR 16AVA. ETAPA
- MIRADOR SAN ANTONIO 4
- MIRADOR SAN ANTONIO 4TO. SECTOR 9NA. ETAPA
- MIRADOR SAN ANTONIO 4TO. SECTOR 8VA. ETAPA
- MONTE KRISTAL 1
- MONTE KRISTAL 2
- MONTE KRISTAL 3
- MONTE KRISTAL 4
- MONTEBELLO
- MONTEVERDE
- MONTEVERDE 5
- MONTEVERDE 6
- OPORTO
- PARAJE JUÁREZ
- PARAJE JUAREZ 4TA. ETAPA
- PARQUE INDUSTRIAL AVANTE AEROPUERTO
- PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM INOVA
- PASEO DE LAS LOMAS
- PASEO DEL PRADO
- PASEO DEL SABINAL
- PASEO LAS MARGARITAS
- PASEO LAS MARGARITAS 2
- PASEO SANTA FE
- PASEO SANTA FE 2
- PEDREGAL DE GUADALUPE 1
- PEDREGAL DE GUADALUPE 2
- PORTAL DE JUAREZ
- PORTAL DE SAN ROBERTO
- PORTAL SAN ROQUE
- PRADERAS DE ORIENTE 2
- PRADERAS DE ORIENTE 3
- PRADERAS DE ORIENTE 4TO. SECTOR
- PRADERAS DE ORIENTE 5TO SECTOR 8AVA ETAPA
- PRADERAS DE ORIENTE 5TO. SECTOR 1ERA. ETAPA
- PRADERAS DE SAN JUAN
- PRADOS DE SAN ROQUE 2
- PRIV. DE NUEVO LEON EN LA COL. SANJOSE EN JUAREZ
- PRIV. DEL BOSQUE
- PRIV. VIA SIETE
- PRIVADA DE SAN ROQUE
- PRIVADA LOS CYRANOS
- PRIVADA LOS EBANOS 1ER. SECTOR 2DA. ETAPA
- PRIVADA LOS EBANOS 1ER. SECTOR 2DA. ETAPA
- PRIVADA LOS EBANOS 1ER. SECTOR 2DA. ETAPA (ANTES LAS QUINTAS 2PRIMER SECTOR
- PRIVADA LOS EBANOS 1ER. SECTOR 3ERA. ETAPA
- PRIVADA LOS EBANOS 1ER. SECTOR 3ERA. ETAPA
- PRIVADA LOS EBANOS 1ER. SECTOR 3ERA. ETAPA (ANTES LAS QUINTAS 2 PRIMER SECTOR)
- PRIVADA OCANIA 2DO. SECTOR 1ERA. ETAPA
- PRIVADA OCANIA 2DO. SECTOR 2DA. ETAPA
- PRIVADA VERALTA 1ERA. ETAPA
- PRIVADA VERALTA 1ERA. ETAPA
- PRIVADA VERALTA 2DA. ETAPA
- PRIVADA VERALTA 2DA. ETAPA
- PRIVADAS DE LA SILLA
- PRIVADAS DE LA SILLA 2DA. ETAPA
- PRIVADAS DE LA SILLA 3ERA. ETAPA
- PRIVADAS DE SAN FERNANDO
- PRIVADAS DE SAN MATEO 2
- PRIVADAS DE SAN PABLO 1ERA. ETAPA 2DA. PARTE
- PRIVADAS LOS EBANOS 1ER SECTOR 4TA.
- PRIVADAS OCANIA
- PRIVADAS SAN FERNANDO
- PUNTA ESMERALDA SEC. SUR
- QUINTA LAS SABINAS
- QUINTA LAS SABINAS 1ER. SECTOR
- REFORMA
- RES. HACIENDA SAN BENITO
- RES. LOS HUERTOS
- RES. PUNTA ESMERALDA
- RES. ZIRANDARO
- RESERVA DE SAN ROQUE
- RESIDENCIAL SAN TA JULIA 3ER. SECTOR 1ERQA. ETAPA
- RESIDENCIAL SANTA JULIA 1ER. SECTOR 1ERA. ETAPA
- RESIDENCIAL SANTA JULIA 1ER. SECTOR 2DA. ETAPA
- RESIDENCIAL SANTA JULIA 1ER. SECTOR 2DA. ETAPA (MODIFICADO)
- RESIDENCIAL SANTA JULIA 2DO. SECTOR 1ERA. ETAPA
- RESIDENCIAL SIERRA NOGAL SECTOR CAOBA 1ERA. PARTE
- RESIDENCIAL SIERRA NOGAL SECTOR CAOBA 2DA. PARTE
- RESIDENCIAL SIERRA NOGAL SECTOR NOGAL 1ERA. PARTE
- RESIDENCIAL SIERRA NOGAL SECTOR NOGAL 2DA. PARTE
- RESIDENCIAL SIERRANOGAL SECTOR TECA 1ERA. PARTE
- RIBERAS DE LA MORENA
- RIBERAS DE LA MORENA 3ER. SECTOR 1ERA. ETAPA
- RINCONADA DE SAN JUAN
- RIVERA DEL SOL 2DO. SECTOR 1ERA. ETAPA
- RIVIERA DEL SOL
- RIVIERA DEL SOL 2DO. SECTOR 2DA. ETAPA
- SAN ANTONIO
- SAN CRISTOBAL
- SAN FRANCISCO
- SAN FRANCISCO 1ER. SECTOR 2DA. ETAPA 5TA. PARTE
- SAN FRANCISCO 2DO. SECTOR 2DA. ETAPA
- SAN FRANCISCO 2DO. SECTOR 3ERA. ETAPA
- SAN FRANCISCO 2DO. SECTOR 4TA. ETAPA
- SAN FRANCISCO 3ER. SECTOR SANTA ANGELA
- SAN FRANCISCO 5TO. SECTOR 1ERA. ETAPA (SAN MILANO)
- SAN FRANCISCO 5TO. SECTOR 2DA. ETAPA (SAN MILANO) ANTES 3ER. SECTOR
- SAN FRANCISCO 5TO. SECTOR 3ERA. ETAPA
- SAN FRANCISCO 6TO. SECTOR 1ER.A TEPA
- SAN FRANCISCO 6TO. SECTOR 2DA. ETAPA
- SAN FRANCISCO 6TO. SECTOR 2DA. ETAPA 1ERA.ETAPA
- SAN FRANCISCO 6TO. SECTOR 3ERA. ETAPA 1ERA. PARTE
- SAN FRANCISCO 7MO. SECTOR 3ERA. ETAPA
- SAN FRANCISCO 7MOS. SECTOR 4TA. ETAPA
- SAN FRANCISCO 9ENO. SECTOR 1ERA. ETAPA
- SAN FRANCISCO, 5TO. SECTOR 1ERA, ETAPA, SAN MILANO
- SAN JAVIER
- SAN JOSÉ
- SAN JUAN 3ER. SECTOR 1ERA. ETAPA
- SAN MIGUELITO 1ER. SECTOR
- SAN MIGUELITO 2DO. SECTOR
- SANDRA SAAVEDRA
- SINAI RESIDENCIAL
- SINAI RESIDENCIAL
- SOL RESIDENCIAL
- SOL RESIDENCIAL 2DA. ETAPA 3ERA. PARTE
- SOL RESIDENCIAL 2DA. ETAPA 4TA. PARTE
- SOL RESIDENCIAL 2DA. ETAPA 5TA. PARTE
- SOL RESIDENCIAL 2DA. ETPA 1ERA. PARTE
- STA. MÓNICA 13 SECTOR
- TERRANOVA RESIDENCIAL 1ER. SECTOR 6TA. ETAPA
- TERRANOVA RESIDENCIAL 4
- TREVOLES
- URBI VILLA REAL
- VALLE CONDESA 3ERA. ETAPA
- VALLE DE JUÁREZ
- VALLE DE SANTA MARIA
- VALLE DE VAQUERIAS 1
- VALLE DEL SEMINARIO 2DA. ETAPA
- VALLE DEL SEMINARIO 3ERA. ETAPA
- VALLE DEL SEMINARIO 4TA. ETAPA
- VALLE DEL SEMINARIO 5TA. ETAPA
- VALLE DEL VIRREY
- VALLE REAL
- VALLE SANTA ISABEL
- VALLE SUR
- VEINTE DE SEPTIEMBRE
- VILLA ALBORADA 2DA. ETAPA
- VILLA ALBORADA 3ERA. ETAPA
- VILLA ANZURES
- VILLA DE SAN FRANCISCO
- VILLA LABORADA 4TA ETAPA
- VILLA LOS ARCOS
- VILLA LUZ
- VILLAS DE ORIENTE 1ER. SECTOR
- VILLAS DE ORIENTE 2DO. SECTOR
- VILLAS DE ORIENTE 3ER.SECTOR
- VILLAS DE ORIENTE(FOME RREY 131 2DO. SECTOR)
- VILLAS DE SAN ANTONIO 1ERA. ETAPA
- VISTAS DE SAN JUAN
- VISTAS DEL RIO 2
- VISTAS DEL RIO 7MA. ETAPA 11AVA. ETAPA
- VISTAS DEL RIO 7MO. 10MA. ETAPA
- VISTAS DEL RIO 8VO. SECTOR 2DA. ETAPA
- VISTAS DEL RIO 8VO. SECTOR 3ERA. ETAPA
- VISTAS DEL RIO 8VO. SECTOR 4TA. ETAPA
- VISTAS DEL RIO 8VO. SECTOR 6TA ETAPA
- VISTAS DEL RIO 8VO. SECTOR 7MA. ETAPA
- VISTAS DEL SEMINARIO 2DA. ETAPA
- VISTAS DEL SEMINARIO 3ERA. ETAPA
- VISTAS DEL SEMINARIO 4TA. ETAPA
- VISTAS DEL SEMINARIO 5TA. ETAPA
- VISTAS DEL SEMINARIO 6TA. ETAPA
- VIVIENDA MAGDALENA 12AVA. ETAPA
- VIVIENDAS MAGDALENA
GUADALUPE
- 29 DE JULIO
- ACAPULCO
- AMPL. RANCHO VIEJO
- AMPLIACION LOS NARANJOS
- ARBOLEDAS DE LOS NARANJOS
- ARBOLEDAS DE STA. CECILIA
- BALCONES DE SANTA CRUZ
- BOSQUES DE LA PASTORA (ORIENTE)
- BOSQUES DEL CONTRY
- C.N.O.P.
- CENTRO DE NEGOCIOS KALOS GUADALUPE
- CERRO AZUL
- CIUDAD C.R.O.C.
- DAVÍD CAVAZOS
- DOS RÍOS
- DOS RIOS 10
- DOS RIOS 11
- DOS RIOS 12
- DOS RÍOS 13
- DOS RÍOS 14
- EL QUETZAL
- EVANTE RESIDENCIAL
- EVOLUCION
- EX-HDA. LAS ESCOBAS
- FONTANA RESIDENCIAL 1ERA. ETAPA
- FUENTES DE GUADALUPE
- GRANJITAS LA SILLA
- HACIENDA LA SILLA
- HDA. LA TRINIDAD
- HDA. LOS LERMAS
- HDA. SAN SEBASTIÁN
- LA ROSITA
- LAS GAVIOTAS
- LAS SABINAS
- LOS CANELOS
- LOS FAISANES
- LOS FAISANES SEC. EL DORADO
- LOS FAISANES SEC. SUR
- LOS FAISANES SECTOR PLATINO 1ERA. ETAPA 1ERA. PARTE
- LOS FAISANES SECTOR PLATINO 1ERA. ETAPA 1ERA. PARTE
- LOS MANANTIALES
- MARSELLA RESIDENCIAL 1ERA. ETAPA
- MARSELLA RESIDENCIAL 2DA. ETAPA
- MARSELLA RESIDENCIAL 3ERA ETAPA
- MARSELLA RESIDENCIAL 4TA. ETAPA
- MARSELLA RESIDENCIAL 5TA. ETAPA
- MIRADOR DEL RIO
- MISIÓN DE LA SILLA 1
- MISIÓN DE LA SILLA 2
- NUEVA JOYA
- NUEVO LEÓN
- NUEVO TAMAULIPAS
- ORIZABA
- PARQUE INDUSTRIAL LA SILLA
- PASEO DE GUADALUPE
- PASEO DE LA RIBIERA 1ERA. ETAPA
- PEDREGAL DE GUADALUPE 1
- PEDREGAL DE GUADALUPE 2
- PENINSULA
- PORTAL DE LA HACIENDA
- PORTAL DE VAQUERIAS 1
- PORTAL DE XOCHIMILCO
- PRADERAS DE GUADALUPE
- PRIVADA MASAI 4TA. ETAPA
- PRIVADA SAN CARLOS
- PRIVADAS DE REY 2DA. ETAPA
- PRIVADAS DEL CONTRY
- PRIVADAS DEL REY 1ERA. ETAPA
- PRIVADAS MASAI 1 ERA ETAPA
- PRIVADAS MASAI 2DA. ETAPA
- PRIVADAS MASAI 3ERA. ETAPA
- PRIVADAS MASAI 5TA. ETAPA
- PRIVANZAZUL
- PUERTA DEL SOL
- RES. VALLES DE GUADALUPE
- RES. VALLES DE GUADALUPE 2º SECTOR
- RESIDENCIAL LAS PLAZAS 1ERA. ETAPA ANTES LAS PLAZAS 1 Y 2 ETAPA
- RESIDENCIAL LAS PLAZAS 2DA. ETAPA ANTES LAS PLAZAS (1ER. Y 2DA. ETAPA )
- RESIDENCIAL LAS PLAZAS 3ERA. ETAPA ANTES LAS PLAZAS 1ER. Y 2DA. ETAPA
- RESIDENCIAL PRIVADA LAS PLAZAS 1ERA. ETAPA
- RIBERAS DE DOS RIOS
- RINCÓN DE LA HACIENDA
- RINCON DE LA HACIENDA 2
- RINCÓN DE LOS SABINOS
- RINCON DEL RIO
- S.C.T.
- SANTA CLARA
- SANTA CRUZ
- SANTA MARIA
- SANTA MÓNICA 14
- SEIS DE MARZO
- SEIS DE MARZO AMPLIACION
- STA. MÓNICA 10MO. SECTOR
- STA. MÓNICA 11VO. SECTOR
- STA. MÓNICA 12
- STA. MÓNICA 13 SECTOR
- STA. MÓNICA 7MO. SECTOR
- STA. MONICA 8VO. SECTOR
- STA. MÓNICA 9 NO. SECTOR
- TAMAULIPAS
- TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE
- VALLE DE LAS SABINAS
- VALLE DEL SOL
- VAQUERÍAS
- VILLA ALEGRE
- XOCHIMILCO
APODACA
- ARBOLADA (EL ROSARIO)
- EL ROSARIO
- LAS HUERTAS DE SAN JAVIER
- LOS COLIBRIES
- MISION DE SAN JAVIER
- MISION SAN PABLO
- MONTEBELLO HUINALA
- PASEO SAN JAVIER
- PORTAL DEL VALLE
- PRIVADA DOMINIO
- PRIVADAS CANTERAS
- RESIDENCIAL PASEO DE LAS FLORES
- RIVIERAS DE HUINALA
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