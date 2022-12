'Estás obsesionado con la campaña': Adrián responde a Samuel

Luego de estar presente en la Conferencia Nacional de Gobernadores, llevada a cabo en Veracruz, el gobernador de Nuevo León, Samuel García reiteró su inconformidad en que Adrián de la Garza sea designado como Nuevo Fiscal General de Justicia del Estado, el ex alcalde de Monterrey, contestó a este.

“Sí se trata de sumar a Nuevo León, cuentas conmigo. Yo tengo claro que tu ganaste y eres el Gobernador de Nuevo León, pero por tu obsesión de la campaña de hace un año y media pareciera que tú eres el que no lo tiene claro.”, expuso de la Garza.

Asimismo, el ex contendiente por la gubernatura de Nuevo León, señaló que es urgente la designación de un Fiscal General de Justicia y mencionó que estaba en su derecho de contender por el cargo.

Asimismo, apuntó al gobernador Samuel García de querer imponer a un Fiscal subordinado.

“Si, en tu carácter de Ejecutivo buscas bloquearme, tienes el veto, pero eso no quiere decir que debas obstaculizar el proceso completo con la implícita intención de imponer un Fiscal subordinado de ti.”, refirió.

También le dejó claro a Samuel que no abandonará Nuevo León y que los problemas del Estado, se deben arreglar en el Estado.

“Samuel, yo no me voy a ir a ningún lado y tú deberías hacer lo mismo. Los problemas de Nuevo León se resuelven en Nuevo León, no en Egipto, ni Asia, ni El Vaticano.”, aseveró.