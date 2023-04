Este fue el último mensaje de Bionce a su mamá antes de desaparecer

Luego de tres días sin noticias de ella, una joven residente de Texas, Estados Unidos, quien viajó a China, Nuevo León, al norte de México, para pasar las vacaciones de Semana Santa, es buscada por sus familiares.



Se trata de Bionce Amaya Cortez, quien presuntamente andaba acompañada de un grupo de cinco amigos, hombres y mujeres, los cuales hasta el momento no han brindado información de su paradero.

En entrevista con EFE, la madre de la chica, Flor Esthela Cortez Garibay, estableció que su familia es originaria de China, Nuevo León, por lo que su hija viajó a ese lugar para pasar unos días de descanso y visitar a los familiares que tienen en ese sitio.

“El último mensaje que ella me mandó fue a la una de la mañana, amaneciendo el lunes, y no me escribió nada, solo me mandó un corazón, yo le contesté a las dos de la mañana y ese mensaje ya no le entró a su teléfono”, relató la mujer.