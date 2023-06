Este viernes es el último día para el cambio de placas

De acuerdo al último corte del Instituto de Control Vehicular (ICV), el pasado 8 de junio solo 670,043 vehículos han actualizado sus placas.

Después de dar diversas prórrogas para el cambio de placas, ahora sí la cuenta regresiva ya inició, pues el próximo viernes 30 de junio terminará el plazo para que los automovilistas actualicen sus placas antiguas y aún faltan poco más de 100,000 vehículos por actualizar.

Y es que de acuerdo con el último corte del Instituto de Control Vehicular (ICV), que fue el pasado 8 de junio, del millón 463,448 vehículos que tienen que actualizar sus placas, sólo 670,043 las habían actualizado.

Cabe precisar que una fuente al interior de la dependencia estatal informó que del resto (793,405 vehículos), 300,000 unidades se encuentran yonkeadas o se fueron a otros estados, mientras que de los otros 400,000, el plazo del viernes son para 100,000, y los otros 300,000 tienen otras fechas de vencimiento.

Ante ello, el ICV ha informado que es importante realizar el cambio, pues de no hacerlo, los vehículos no podrán circular por ninguna carretera del país, dado que las placas se darán de baja del padrón y ya no se tendrá registro de ellas.

Además, que al no realizar el cambio quedarán sujetos a disposiciones y reglamentos de vialidad y tránsito, por lo que el vehículo podría ser retirado por las autoridades y enviado al corralón.

En caso de contar con adeudos, el ICV llamó a aprovechar las facilidades que se ofrecen, por lo que modelos 2008 y anteriores podrán pagar por el cambio $3,112 pesos y modelos 2009 a 2017 podrán pagar $5,187. En ambos casos se incluye el pago de refrendos 2023 y anteriores, así como la constancia de registro vehicular.

Como parte de los requisitos para el canje, en las delegaciones únicamente se pide la licencia de conducir vigente de Nuevo León y mencionar el número de placas actuales.

Mientras que en el caso de quienes también realizarán cambio de propietario, como parte de los requisitos, si tiene papeles del vehículo, necesitará factura o constancia de registro vehicular endosadas a su nombre y licencia vigente de Nuevo León.

Asimismo, en vehículos 2014 o anteriores que no cuenten con papeles, se dio a conocer que puede realizarse el cambio de propietario utilizando dos testigos; para ello solo deben ingresar a la página www.icvnl.gob.mx, llenar la solicitud para el cambio de propietario con dos testigos, imprimirla, firmarla y presentarla en delegación junto con su licencia de conducir vigente.