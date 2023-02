Esto cuesta la camioneta Tesla que regaló Samuel a Mariana

El gobernador de Nuevo León, Samuel García regaló una camioneta Tesla Model X plaid 2023 a su esposa, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.

A través de una serie de videos, el mandatario estatal compartió la visita de ambos hasta una agencia ubicada en la ciudad, donde recogieron la unidad valuada en un total de $2 millones 499,990 pesos.

El titular del Ejecutivo agregó que el obsequió obedece al Día de San Valentín y por el embarazo de Rodríguez.

“En una ocasión, pegándole al machín, dije: 'ni ha de doler, pónmela'; y me la puso en la panza y no tienen idea cómo me ardió; así lleva ya cientos de inyecciones en los ocho meses de embarazo”, dijo García Sepúlveda.