Estudiarán la factibilidad de llevarse agua de Río Pilón

A cambio apoyarán a productores de la Región Citrícola

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda se reunió este jueves con regiones de la región citrícola para revisar la posibilidad de llevar agua del Río Pilón para abastecer al área metropolitana del vital líquido.

Dicha reunión se efectuó en el Comité de Sanidad Vegetal, ubicado en el municipio de Montemorelos, rumbo a la carretera que dirige a General Terán.

En primera instancia, el mandatario se reunió con Miguel Ángel Salazar y David Sánchez Quintanilla, alcaldes de Montemorelos y General Terán respectivamente, para luego entablar un diálogo con los productores, señalando que primero se hará un estudio de factibilidad para la extracción del agua.

En esta reunión, García Sepúlveda se comprometió con los productores durante seis años, con diversos productos para el campo y apoyos económicos.

"Ahí viene muy claro el plazo que el tiempo, es decir, el 31 de mayo, CONAGUA deja de surtir y dos, se pone que si hay alguna externalidad que afectó los metros planeados o planteados, o se rebajan o se suspende; la cosa es por ningún motivo afectarles, si hay manera de ahorrar agua o que no se tire, y que eso me ayude en Monterrey y a cambio de eso yo aquí les traigo proyectos sustentables grandotes, todos ganamos, pero no puede perder ninguno, esa es la primicia"