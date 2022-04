Estuvieron 4 veces ahí y no encontraron nada: Fasci

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, informó que todavía no terminan las indagaciones de la Fiscalía

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, calificó como una "falla humana masiva" el no haber encontrado antes el cuerpo de Debanhi Susana Escobar en la cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo.

"Es una falla humana masiva, ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada, y no es la primera vez que pasa en las búsquedas en este mundo, discúlpenme", agregó.

Asimismo, explicó que la ciudadanía debe esperar a que la Fiscalía resuelva el tema y que "con ninguna persona que se pierde estamos satisfechos nunca".

"Todavía no terminan las indagaciones de la Fiscalía", reiteró el Secretario de Seguridad.

Por otra parte, explicó que el grupo de búsqueda empezó el lunes y se le encontró el jueves a Debanhi y recordó la razón por la que los policías no participan en los grupos de búsqueda.

"Les recuerdo que los policías no participaban en los grupos de búsqueda porque la Ley dice que los grupos de búsqueda tienen que ser de civiles porque antes los policías participaban en las desapariciones, por eso no eran parte de las búsquedas", comentó el secretario de Seguridad de Nuevo León, quien aclaró que "la labor de Fuerza Civil es auxiliar debido a que por Ley no somos parte".