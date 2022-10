Exhiben a mujer que no pagó unas chanclas de 80 pesos

Nuevo León.- A través de las redes sociales una joven vendedora expuso públicamente a una mujer que prometió que le ayudaría a vender un par de huaraches, sin embargo, pasó el tiempo y no recibió ni el dinero ni el calzado.

Posteriormente, la joven le pidió de distintas maneras que le devolviera las chanclas o bien, que le hiciera entrega de la cantidad de 80 pesos, no obstante, la mujer identificada como Xochitl 'N' le contó una serie de excusas para evitar rendir cuentas.

'Con la pena, pero no puede ser que me haya bloqueado del otro face y de este, solo porque no tiene para pagar 80 pesitos o de regresarme unos huaraches que en este caso, me iba a ayudar a ofreserlos y se le dio la confianza, en yo dárselos. No se me hace justo que uno les da la confianza y que pase esto. Pero si yo le debiera fuera otro cuento. No le compren, no le vendan, no le fien. No paga... Saca mil excusas', confesó la afectada de este robo de calzado.