Exhiben falta de trabajadores en obras de Casco de San Pedro

Una ciudadana exhibió la ausencia de trabajadores que se tiene en las obras de renovación en el Casco de San Pedro.

Mediante un video en las calles Juárez y Libertad se puede observar como no hay ningún trabajador y solo se ven las maquinarias paradas al fondo.

“Hoy siendo 8 de marzo aproximadamente a la 1:31pm de la tarde, aquí en Morelos y ahorita fui a Juárez, está completamente solo, no hay absolutamente nadie, no hay ni un trabajador en ninguna de las calles, o sea si acaso ando uno y pues así no creo que vayan a terminar la obra.