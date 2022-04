Exhibirá Samuel a quienes cometan violencia de género

'Voy a estar subiendo todos los casos para que vean que vamos en serio', dijo el gobernador de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que publicará en sus redes sociales a quienes comentan algún acto de violencia de género.

"Voy a estar subiendo todos los casos para que vean que vamos en serio y le piensen muy bien, dos, tres veces el día que se les ocurra volver a tocar a una mujer en Nuevo León", comentó Samuel García Sepúlveda.

En su cuenta de Instagram, García Sepúlveda publicó la fotografía y la ficha de detención de Valentín "N", de 31 años, quien presuntamente realizó tocamientos en la estación del Metro Unidad Modelo a una mujer.

Asimismo, compartió la detención de Edgar Alejandro "N", de 25 años, quien amenazó de muerte a su novia por no prestarle su celular para revisarlo y la captura de Israel "N", de 44 años, por amenazar con golpear y matar a su propia madre.

"Para los que creían que no era serio el asunto, les informo que ya está el equipo de 200 elementos de Fuerza Civil persiguiendo exclusivamente asuntos de violencia contra la mujer y no vamos a parar hasta que todos sean dura y severamente castigados y se les quite esa cultura machista que muchos todavía sostienen", puntualizó el gobernador de Nuevo León.