Exhorta Conagua a frenar extracción de agua en Cerro Prieto

Luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortara a Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) a reducir la extracción del vital líquido de la Presa José López Portillo 'Cerro Prieto' en el municipio de Linares, el titular de la paraestatal, Juan Ignacio Barragán, señaló que esto se hará de forma paulatina.

De acuerdo con Barragán, para que la extracción se reduzca se tienen que realizar varias acciones para compensar el descenso del vital líquido de la represa.

En cuanto a los pozos profundos, Barragán detalló que en el transcurso del mes de febrero se agregarán de 7 a 8 pozos profundos adiciones a los que ya existen, y agregó que se prevé que para los meses de abril o mayo estará lista la instalación.

'Todavía no estamos incorporando pozos profundos, se están aforando; una vez aforados, tenemos que conectarlos, instalar los equipos de bombeo... Ahorita ya tenemos, si mal no recuerdo 6 o 7 aforados, algunos no muy buenos, otros ya nos están dando volúmenes', explicó el funcionario.