Exhorta Tránsito de Monterrey a usar vehículos reglamentados

El miedo no anda en burro y menos en scooter. Esto se vio reflejado la tarde de este domingo cuando se hizo viral en redes sociales un video de un hombre circulando en un patín eléctrico en Morones Prieto.

Y después de ser grabado y hacerse viral, elementos de Vialidad y Tránsito dieron con este sujeto que realizaba la misma acción en el Bulevar Diaz Ordaz donde le pidieron que no vuelva arriesgarse él y la ciudadanía.

Ante esta polémica, el equipo de Info7 acudió con el Director de Tránsito de Monterrey, Gerardo Gloria Juárez, para preguntarle si esto amerita una sanción.

‘’Quisiera señalar primeramente la irresponsabilidad de esta persona, la falta de cultura vial y el desconocimiento total del reglamento de tránsito puesto que estamos hablando de un vehículo que no está regulado en el reglamento, así lo señala el artículo 137 donde habla del tema del atropello, ya que si un vehículo tuviera un percance con él, se hubiera considerado como atropello porque va a bordo de un vehículo motorizado pero no está regulado en el reglamento’’, dijo el Director de Vialidad y Tránsito, Gerardo Gloria Juarez.

Las condiciones vehiculares no son óptimas para este tipo de vehículos por lo que el Director de Vialidad y Tránsito le pide a la gente que no se arriesgue.

‘’Precisamente queremos hacerle un llamado a la ciudadanía a que no se ponga en riesgo, porque su integridad física está en peligro. Cualquier conductor no lo puede observar por ir en los carriles de alta velocidad, no lo hagan, aparte el sujeto no tenía ninguna seguridad, si hubiera ocurrido un estrellamiento hubiera sido mortal. En este tipo de casos los castigos solo son de apercibimiento’’, añadió Gerardo Gloria Juarez.