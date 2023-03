Exigen abrir calles de Centrito, en lugar de subsidios

Piden a Miguel Treviño más ingenio para contrarrestar las afectaciones de los trabajos de regeneración, pues consideran plan insuficiente.

Más que subsidios, los comerciantes de Centrito Valle exigen al alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, poder abrir sus negocios, lo anterior lo señalan tras el anunció del edil de apoyarlos con una bolsa de $14 millones de pesos.

Además, consideran que esa no es la solución, o al menos no la única, y exigen poder abrir pronto, pues faltan muchos meses en que seguirán cerrados y el dinero será insuficiente.

Y es que para Centrito Valle se repartirán, según informó el municipio, $14 millones de pesos, pero eso se repartirá entre 450 negocios, por lo que les tocarían sólo $31,000 pesos, en una sola entrega, lo cual no cubre ni la renta de un mes de la mayoría de los negocios.

En síntesis, los comerciantes, que se han visto severamente afectados en sus ventas por las obras de regeneración, consideran insuficiente este plan y piden otras soluciones.

Cabe precisar que estas medidas anunciadas por Miguel Treviño se dan luego de que la semana pasada comerciantes y vecinos de Centrito Valle cerraron las calzadas Del Valle y San Pedro en protesta por las obras de regeneración en ese sector.

Ante esto, el munícipe anunció una bolsa de $18 millones de pesos para apoyar a comerciantes afectados con las obras en Centrito Valle y en el Casco Histórico, de esa bolsa $14 millones son para los negocios de Centrito Valle.

Al respecto, la representante del restaurante Joker, Lorenia Canavati, dijo que si bien los apoyos son positivos, hay muchos negocios que se encuentran en una situación difícil, por lo que esa cantidad de dinero podría no ser suficiente para ayudarles a salir de esas afectaciones.

Pues agregó que inclusive apenas se comienza a hablar de apoyos cuando desde diciembre comenzaron a cerrar las calles y por ende las afectaciones a los comerciantes y a sus empleados.

“Es un apoyo que si tú lo ves en millones, pues se ve mucho, se hace también para remediar una zona que es el corazón de San Pedro, si no se hace algo para aliviar este corazón, para que no le dé un infarto, el paciente no va a librar esta cirugía, de lo que se trata es de apoyar a los negocios para que sobrevivan, creo que de tantos ese momento se diluye mucho y creo que va a ser poco a la larga si todavía faltan muchos meses para poder abrir.

“Hay que utilizar muchísimo el ingenio, sé que podemos hacer más, el municipio puede hacer, para contrarrestar esta carga negativa que estamos recibiendo todos los negocios y comercios y también los que viven ahí”, indicó Canavati.

Abundó que es importante también conocer el mecanismo respecto a cómo se van a aplicar los apoyos, de los cuales, dijo, aún falta que el cabildo los apruebe.

Por su parte, el presidente de Comerciantes de Centrito Valle, Juan Alberto Orozco, dijo que entre los comerciantes, hay opiniones divididas.

Y agregó que como presidente tiene obligaciones frente a los locatarios, por lo que adelantó que este miércoles habrá una consulta con los locatarios de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Parque Mississippi.

“Yo como presidente de Centrito Valle te aclaro que yo también tengo que ver por los residentes, por los locatarios y por los mismos comerciantes, yo también tengo que buscar ese tipo de recursos que también están batallando hasta la gente que vive ahí mismo”, puntualizó.

“Se pudiera atender particularmente el caso específico de cada quien para ver qué tipo de herramientas o movilidades pudiéramos acoplar para que pudieran sobrellevar (...) de acuerdo a su tipo de servicio”, indicó el presidente de Comerciantes de Centrito Valle.

Recalcó que en lo que la obra concluye, trabajará en la búsqueda de facilidades para los afectados.

El municipio de San Pedro dio a conocer que, al terminar los trabajos en el área subterránea e interconexión de tuberías, la etapa de la pavimentación se llevará a cabo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que la conclusión de la obra que se tenía marcada para diciembre del 2023, será en octubre, mientras que la apertura gradual de la vialidad será en mayo.

- Defiende Miguel Treviño cantidad de trabajadores para obras en Centrito Valle





Contrario a lo que afirman expertos, así como comerciantes y vecinos de Centrito Valle, los cuales se quejan de las obras en ese punto van lentas debido a que se destinan pocos trabajadores, el alcalde de San Pedro Miguel Treviño defiende la cantidad de personas destinada a esos trabajos y descartó que exista una ineficacia por parte del municipio.

Luego de que El Horizonte evidenció la poca cantidad de trabajadores en las diversas obras de regeneración de San Pedro, el edil sampetrino señaló que se encuentran laborando en áreas complicadas, como los servicios públicos subterráneos.

“En el tema del personal yo los invito a todos a que pasen a ver las obras, cualquier día, y constaten directamente qué es lo que está pasando.

“Hay mucha actividad resolviendo el tema más complejo que es lo que está debajo de la tierra: todas las interconexiones de agua potable, drenaje, drenaje pluvial, red de gas”, argumentó Treviño.

Durante la semana pasada, El Horizonte documentó la lentitud en las labores en Centrito Valle, donde fue posible captar un bajo número de trabajadores en horas hábiles.

Y de acuerdo con un recorrido realizado el martes, en promedio, en Centrito, había apenas una persona por cuadra en las obras. Y es que, en toda la zona, a las 12:30 del mediodía, sólo pudieron contabilizarse cerca de 35 trabajadores para las 31 cuadras que comprende el área.

Además, de acuerdo con el experto Raúl Salinas Jiménez, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, debería haber por lo menos 8 trabajadores por cuadra para realizar estas obras en una forma más veloz posible, lo que implicaría unas 248 personas.