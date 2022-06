Exigen auditoría en Sección 50; cuentas no cuadran

Aparentemente los dictámenes que muestran los gastos fueron aprobados sin ninguna revisión y todo en menos de una hora

Nuevo León.-En el octavo pleno extraordinario de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las cuentas nomás no cuadraron.

Y debido a diversas anomalías, los pensionados y jubilados del Comité Ejecutivo del gremio exigieron practicar una auditoría externa a los informes rendidos sobre el ejercicio sindical de cinco años del actual comité ejecutivo seccional. que encabeza el secretario general, José Luis López Rosas.

En la plenaria, que se celebró hace días, se presentaron dos informes: uno, el de carácter general rendido por López Rosas; y dos, el del manejo de dinero, rendido por la secretaria de Finanzas, Virginia Cortés Alemán.

La secretaria de Pensiones y Jubilaciones de la Sección 50, Lucilda Pérez Salazar, denunció que los dictámenes fueron aprobados al vapor, en una hora, sin análisis, y avalados "a mano alzada", sin contarse los votos, ni cotejarse el contenido con facturas.

Aseguró que los informes fueron aprobados sin discusión alguna y de manera antidemocrática.

"Era de una cuartilla el que se refería al informe de secretaría general, y prácticamente unos considerandos que no tenían nada que ver con el informe, palabrería hueca, y de inmediato es de votarse y se aprueba. Y lo ponen a votación, no a discusión de la asamblea, sino a votación, entonces la aplanadora luego luego levantó la mano", acusó.

La profesora Salazar denunció que hay una "danza" de cifras y que ambos informes se contradicen: mientras el general reporta que se recibió un pasivo en el rubro de servicios médicos por 300 millones de pesos, el de finanzas indica que fue de sólo 245 millones de pesos.

Según el informe, la deuda en servicio médico se pagó en su totalidad, pero Pérez Salazar denunció que eso fue a costa de una austeridad extrema que provocó grave deterioro del servicio médico y se atentó contra la vida de los derechohabientes, al no haber medicamentos y aplazarse las cirugías por carencia de insumos y por el desgaste de las instalaciones.

Y alegó que lo más grave es que se informó que en las finanzas del servicio médico hay un superávit de 173 millones de pesos.

"Y con esa finta se fueron varios compañeros, "no, pues es que hay dinero". Por eso, ¿y por qué no lo gastan en el servicio médico, por qué no lo emplean? Es criminal", lamentó.

"El servicio médico de la Sección 50 está caído, no de ahora, tiene aproximadamente diez años, pero en este período fue lo más grave que pudo haber pasado", lamentó.

Ante eso, esta es la exigencia:

"Hay un sinfín de cifras que no resisten el menor análisis y deben ser objeto de revisión exhaustiva, honesta y detallada, para lo que pedimos y exigimos que se realice una auditoría externa".

Aseguró que seguirá exigiendo que se sepa la verdad.

"Votamos en contra de los dictámenes presentados al pleno en apego estricto al mandato de los trabajadores de la educación que representamos con toda dignidad", declaró.

El escrito donde solicitan la auditoría externa va avalado por la secretaria de Jubilados y Pensionados de la Sección, Graciela Hernández Ruiz, y por otros secretarios generales.