Exigen justicia por Karen; creen fue asesinada por su pareja

Familiares, amigos y vecinos de Karen Nallely Pablo Hernández, de 24 años de edad, alzaron la voz pidiendo justicia por la muerte de la joven.

Y es que, aunque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León determinó que la muerte de Karen se debe a un hecho con características de homicidio a título de culpa, debido a un atropello, e identificara al conductor del vehículo como Alfredo, los padres de la joven afirman que fue asesinada.

El vehículo que le arrebató la vida a Pablo Hernández, era conducido por alguien cercano a ella y luego de una última llamada con el padre de la víctima, no se supo más de su paradero.

“La pareja sentimental, él me habla las 7 de la mañana, diciéndome que habían tenido un accidente vial, que a mi hija se la había llevado grave al Hospital Universitario y me dice: Yo estoy detenido en Tránsito de Guadalupe y me pide perdón'.