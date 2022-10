Exigen quitar ¡ya! el cubrebocas de todos los giros

En Nuevo León, el cubrebocas aún es obligatorio en el transporte público, guarderías, estancias infantiles y centrales de autobuses.

Organismos civiles y de la industria del entretenimiento afirmaron que es absurdo que en Nuevo León se siga pidiendo el cubrebocas obligatorio en giros como el transporte público cuando hay lugares como aeropuertos y aviones donde ya los eliminaron a pesar de que tiene mayor flujo de personas, no sólo locales, sino de otros países.





La presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos, indicó que es absurdo que se siga utilizando de manera obligatoria cuando hay lugares donde se reúnen más cantidad de personas que en otros y no es obligatorio.





“Consideramos que ya es el momento para quitar esa obligatoriedad, inclusive lo hemos reiterado en muchas ocasiones, que el uso sea opcional, no le vemos mucha congruencia en el uso del cubrebocas en el transporte público y la libertad en otras áreas.





“Recordemos que en muchas ocasiones estas unidades de servicio están saturadas, entonces creo que atenta hasta la propia salud que las personas vayan todavía cubiertas con el cubrebocas y no tener una respiración libre, además estamos viendo que, en centros de entretenimiento, convocando a las personas, muchas personas reunidas podemos pensar a casos similares a estar en un transporte público”, dijo Ortiz Quintos.





Agregó que en otros países y estados se ha visto avance aun y cuando no se utiliza el cubrebocas de manera obligatoria.

“En Nuevo León sentimos que nos estamos quedando atrás en este tema, en donde hemos visto que es una enfermedad que se ha controlado y se tienen todas las medidas para que ya deje de ser algo obligatorio”, agregó.





El líder del Sindicato de Entretenimiento del Estado, Cecilio Torres Salas, agregó que como pasaban en los aeropuertos al momento de subir al avión, el seguir usando cubrebocas a veces provoca que las personas se sientan sofocadas.





“Considerablemente y yo creo que ya la gente está bien informada de las medidas precautorias que debe de tomar y debemos de apelar a que sea opcional, creo que en la medida de que estemos consciente que en el sector salud es donde debemos atacar fuertemente es en la prevención con vacunas, y dejar como opcional las medidas como el cubrebocas en los establecimientos.

“He notado que de repente varia gente por el tema si se sofocan con el cubrebocas”, agregó Torres.





El abogado y activista, Enrique Barrios, dijo que la quinta ola ya terminó por lo que el cubrebocas debería ser eliminado pues la enfermedad hoy en día ya no representa un riesgo importante como antes.





“Yo pienso que ya no debería ser obligatorio, es un tema que ya la gente… ya dieron por concluida la quinta ola de covid y bueno, a mí me parece que en general, en cualquier lugar público ya debería ser opcional, creo que ya no es necesario que sean tan estrictos con la gente en el tema este del cubrebocas.





“Ojalá que puedan rectificar, si tú sales a la calle la gente ya no está preocupada por ese tema también tiene que ver que la gente ya se vacunó también tiene que ver que ya no ve enfermos en su familia o en sus círculos cercanos, pero la gente ya no estamos usando cubrebocas”, dijo el activista y abogado Enrique Barrios.