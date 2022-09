Exnovio de joven cuenta su verdad sobre supuesta agresión

El joven aseguró que nunca la golpeó, y sufrió difamación.

Tras darse a conocer unas supuestas agresiones de parte de su exnovio, Will Orta, el joven que presuntamente agredió a su ahora exnovia, contó la verdad de los hechos.

Según el joven de 21 años, quien dice haber sido difamado por su exnovia, en ningún momento la tocó, y aseguró que su intención era calmarla por que se encontraba en estado de ebriedad.

"La gente está viendo fracciones de un video y screen shots. ¿Porqué no dejan correr el video? ¿No será porque se vería lo que en verdad sucede?", cuestionó el joven respecto a los clips que publicó su exnovia en redes sociales.

Asimismo, aseguró que sujetar no es golpear y que sólo estaba esperando que la madre de Jimena llegara a su domicilio a recogerla, pues no podía dejarla ir en el estado inconveniente en el que se encontraba.

"En el video la estoy sujetando porque no podía mantenerse de pie, se caía y por eso tiene golpes en codos y brazos. Debería (Jimena) dejar correr el video para que se escuche que en todo momento le digo: ´Jimena ya tranquilízate por favor, ya viene tu mamá´", añadió.

Respecto a la versión que dio Jimena de que había acudido esa noche del 21 de septiembre a casa de Will por sus cosas, el joven asegura que eso es una mentira, pues desde el 2 de julio no tenía nada de ella.

Asimismo desmintió que ellos se citaron como ella asegura.

"Ella dice que nos citamos y en ningún momento hubo dicha cita, ella empezó a mandar mensajes y marcar a las 04:00 horas, en total estado de ebriedad", señala.

Por otra parte, sobre la amiga que acompañó a Jimena esa noche, Mary, aclara que no la lastimó y que a diferencia de lo que se cree, fue ella quien lo agredió y amenazó con atropellar a sus mascotas.

Asegura que llegó la patrulla

Esa noche del 21 de septiembre, Will menciona que sí llegó la patrulla a su domicilio, pues Mary -a petición de Jimena- le llamó a la policía.

"La amiga de Jimena marcó y al ver como estaba yo de golpeado y ellas no, las querían detener y por error mío no lo permití y les dije a los policías que no tardaba en llegar la mamá de Jimena por ellas", detalló.

"No era la primera vez que ella llegaba en esa condición (alcoholizada) a mi domicilio, pero nunca me había agredido de esa forma. Me hizo rasguños, me dio patadas, me dejó un tacón enterrado en el abdomen, una ceja abierta y demás contusiones", puntualizó Will.

El Horizonte es imparcial

Es importante mencionar que El Horizonte es completamente imparcial en este caso y a ambas partes se les dio el espacio para que compartieran su versión sobre los hechos.

Sin embargo, serán las autoridades quienes deslinden responsabilidades.

Con información de Info7.mx.