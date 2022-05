Expediente revela detalles sobre la vida de Debanhi

Detalles no revelados hasta ahora de lo que pasó en la que fue una noche fatídica para Debanhi, salen ahora a la luz a través de fragmentos del expediente del caso, mismos que pudo revisar El Horizonte y de los cuales posee una copia.

La mayoría de los testimonios de los amigos de la joven y de quienes interactuaron con ella ese 9 de abril coinciden que la estudiante de derecho supuestamente habría mantenido una conducta "imprudente" y "sin freno" durante las horas que recorrió varias fiestas.

Por ejemplo, y según las declaraciones brindadas ante autoridades ministeriales, los entrevistados refieren que Debanhi presuntamente estuvo tomando las bebidas alcohólicas directo de la botella y "como si fueran agua".

El expediente revela más detalles que no se conocían del caso, como por ejemplo, referencias a las "frecuentes trasnochadas" de Debanhi, pues según un testigo, ella "cada fin de semana tenía fiestas" que se alargaban hasta el amanecer.

Uno de ellos aseguró que la joven de 18 años les hablaba a las 2:00 o 3:00 de la madrugada, apenas para invitarlos a reuniones.

Estas revelaciones constan en un expediente de la investigación que hasta ahora no ha salido a la luz pública, pero que una fuente acreditada compartió con El Horizonte.

Un joven identificado como "Kokesioo", quien dijo conocerla desde el 11 de febrero pasado, afirma en dicha declaración ministerial que coincidió con ella en la fiesta previa a la de la Quinta El Diamante y que incluso él y otro amigo, a quien en el expediente identifica como "Castañeda", llevaron a Debanhi y sus amigas a comprar una botella de vodka y un refresco a una tienda de conveniencia.

Luego, al regresar, contó que la joven presuntamente se sirvió y le ofreció de su vaso y fue cuando se dio cuenta de que estaba "muy cargada".

Al advertirle que la rebajara, según él, Debanhi le respondió que ella "se la tomaba como agua".

"Al llegar al Seven observé que Debanhi compró una botella azul de la cual solo sé que contenía vodka, saliendo del Seven nos regresamos a la fiesta", dijo.

"Posteriormente, siendo las 00:20 horas me ofrece de su bebida y al probarla me percato que está demasiado cargada de alcohol, le recomendé que la rebajara con coca, a lo que me contestó: 'nombre mira, como agua me la tomo', por lo que le dije que con dos vasos se iba a poner p...", relató el testigo.