Explica Samuel a que se refiere con 'happy problems'

Tras las críticas que recibió el gobernador Samuel García, tras asegurar que Nuevo León tiene 'happy problems', el mismo mandatario explicó a que se refiere.

También enalteció nuevamente al estado de Nuevo León al repetir que ya quisieran otros estados tener los problemas de la entidad.

“Cuando digo que ya quisieran tener otros estados tener mis broncas, pues es porque hay otros estados que no hay actividad económica, que no hay anuncios, que no hay prosperidad, ¿pues qué broncas hay?, no está pasando nada”, expresó.