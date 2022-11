Expone Gobernación plan de extender presencia del Ejército

Ante un Congreso de Nuevo León que se reservó posicionamientos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, expuso la iniciativa para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028.





La ponencia que el Funcionario Federal tuvo ante los legisladores locales, forma parte de una gira emprendida para cabildear en todos los estados la aprobación de la propuesta.



Mientras que en otras legislaturas, el formato incluyó la votación del pleno y la participación de los representantes de las bancadas, en Nuevo León los diputados se reservaron sus comentarios para analizar después la iniciativa.

“Entiendo y respeto que este Congreso haya tomado la decisión de no participar, a nombre de los grupos parlamentarios, ningún legislador, yo dejo abierta la mano extendida para que ustedes lo consideren siempre vamos a estar ahí para escucharlos, respetando siempre las diferencias. Hoy hay un grave problema de inseguridad en muchas partes del país, pero no lo vamos a solucionar con el discurso que confronta o con la posición política que no sea capaz de acordar en lo particular y construir en le general”, dijo Adán Augusto.