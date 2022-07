Falta de agua pone en riesgo salud de habitantes de García

Los habitantes de la colonia Valle de Lincoln piden a las autoridades resolver el problema del agua pronto.

Claudia Mata Vázquez tiene tres meses con una herida abierta luego de ser operada de su matriz y se sumó un problema... el acarreo de agua.

Van tres semanas desde que en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, el vital líquido se fue y no volvió.

Doña Claudia ha recorrido colonias y varios despachadores de agua, pero no logra reunir lo necesario, pues tampoco puede hacer esfuerzos cargando objetos pesados.

El martes se vio obligada a vigilar la avenida La Cima, en espera de una pipa a la que tuvo que detener en medio de la calle.

"Me expuse, pero a la brava me les paré en medio para poder hacerlos que me llevaran agua, porque no tengo nada, nada de agua"

Los despachadores de agua no tienen líquido y los que sí tienen abasto, se encuentran a distancias largas de donde viven,

Además tiene dos nietos de 5 y 4 años de edad a los que debe cuidar, por eso evita salir a la calle.

Su petición es llegar a un acuerdo para que Agua y Drenaje pueda devolverles agua en poco tiempo.