Falta de documentación entorpece que migrantes trabajen

Para la gran cantidad de migrantes que habitan en Nuevo León, conseguir un trabajo es un problema, esto debido a la falta de identificaciones.

Tal es el caso del hondureño Luis Gustavo Gutiérrez de 53 años de edad.

“Pedí en el edificio Calzada, un edificio de construcción … mi oficio es de tabla de roca que le llaman aquí, tabla de yeso y se me abrió la puerta, pero me pedían documentos, dijeron que sin documentos no podían atenderme, es un obstáculo grande”.

Esta situación ya le ha ocurrido en dos ocasiones, y sigue en la búsqueda, pues no planea vivir de la caridad.

“Más que todo una ayuda donde poder a conseguir un documento para que me abra puertas para poder trabajar porque fuí asaltado una ciudad atrás, me quitaron mis documentos personales”.

Asegura que tres semanas atrás cuando decidió migrar de su país contaba con un pase para circular libremente por México.

Y los requisitos que le solicitan en un empleo que le permita costear sus necesidades son complicados de obtener para un extranjero.

“Uno que apruebe una identificación mía,. ponen la más difícil, la credencial que no la puedo tener y otro tipo de papeles, pero no sé cuales más me dijeron a mí y no tengo ninguno de ellos“.