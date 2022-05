Familia de Celeste tiene un mes sin saber de ella

Desesperados porque no han tenido una respuesta de las autoridades, la familia y conocidos de la estudiante Celeste Tranquilino Hernández comenzaron con un bolanteo masivo por el área metropolitana.

No han parado desde el 31 de marzo, cuando la joven de 16 años de edad fue vista por última vez en la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el municipio de Juárez.

Su primo, Leo Hernández, dijo a El Horizonte que su tío iba todos los días por ella pero ese jueves Celeste no salió del plantel.

"Lo que me comentaron mis tíos es que ellos la llevaban a la escuela y la recogían. Ella no se salía antes de tiempo sino hasta que salían todos los alumnos, ella salía al último pero este caso ya no fue así"