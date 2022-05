Familiares de Víctor Pérez son panistas con experiencia: PAN

De la Fuente calificó a los anteriores gobiernos de Santa Catarina como "exitosos" debido a los trabajadores municipales con amplia experiencia.

De existir familiares del diputado federal Víctor Pérez trabajando en el municipio de Santa Catarina sería debido a su experiencia, aseguró el coordinador del PAN en el Congreso Local Carlos de la Fuente.

El legislador defendió a Perez y a sus familiares al señalar que la administración de Pérez como presidente municipal fue hace tres trienios.

"Si vamos a culpar a los alcaldes que salieron en el 2015 de algún tema de nómina el día de hoy, yo creo que hay que ver si eso sucede desde que él fue alcalde, hoy por haber sido diputado y tener algunos familiares en la nómina, creo que no incurre en ningún tipo de delito y si así lo hiciere, que la Auditoría lo señale".

De la Fuente calificó a los anteriores gobiernos de Santa Catarina como "exitosos" debido a los trabajadores municipales con amplia experiencia.

"No necesariamente les podemos llamar cuotas, hay que ver si son miembros activos o no, en los gobiernos emanados de Acción Nacional tradicionalmente hay unos miembros activos que son parte de la nómina, pero no necesariamente es por una cuota, sino por un trabajo eficiente y tanto, que los gobiernos de Santa Catarina han sido gobiernos exitosos, tanto que ganaron 3 a uno este proceso electoral".

Además, dijo que la bancada del PAN en el Congreso apoyará al alcalde Jesus Nava, pese a su salida de Acción Nacional e incorporación a Movimiento Ciudadano.

"Lo que nosotros buscamos al interior del partido es fortalecernos y lo que no queremos es pelear con el anterior alcalde, tenemos una gran amistad, fue compañero de Legislatura y no veríamos correcto que le fuera mal al pueblo de Santa Catarina".