Fasci no ha respondido al padre de la familia desaparecida

Luego de que el secretario de Seguridad, Aldo Fasci, se comprometiera a informar sobre la presunta amenaza de muerte que elementos de Fuerza Civil perpetraron contra la familia regia que desapareció cuando viajaba a Estados Unidos, el padre de una de las víctimas denunció que hasta el momento el funcionario no ha dado respuestas.

Fue este jueves en entrevista para INFO7 cuando Fasci dijo que presentaría detalles sobre las investigaciones, tanto de la desaparición, como de la amenaza.

Salvador Becerra, papá de Lidya Ireydi Becerra Ramírez, y abuelo de Kinnereth Becerra y José Luis Lozano Becerra, denunció que la autoridad no ha brindado dato alguno.

"Para investigar lo de las bitácoras, él me dijo que ya no las pidiera a la Fiscalía, pero ya no me habló; No ha habido comunicación. Ni la Fiscalía me ha hablado para decirme nada, nada, nada.", lamentó Becerra.