Fasci se despide entre lágrimas de Secretaría de Seguridad

Durante la mañana de hoy viernes 15 de julio se celebró una ceremonia de despedida y reconocimiento para el titular de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, por parte del gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda.

En la misma el mandatario estatal rindió una semblanza sobre los logros hechos por el ahora ex funcionario encargado de la protección ciudadana, y reconoció su labor para cuidar a Nuevo León; aseguró que la inseguridad es "un monstruo", pero que Fasci lo ha enfrentado.

Se debe recordar que Fasci Zuazua se retira debido a problemas de salud que padece debido a su leucemia; será remplazado por el Comisario General de Fuerza Civil, Gerardo Saúl Palacios Pámanes.

En el acto, estuvieron presentes funcionarios, policías y titulares de las diversas dependencias del gabinete, además del gobernador del estado y su esposa, Mariana Rodríguez.

"Me voy, pero sigo con mi corazón con ustedes... el cuerpo ya no me deja", dijo Fasci Zuazua.