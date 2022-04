Feminicida de Marifer fue su excompañero de trabajo

El padre de la joven María Fernanda Contreras confirmó que el presunto asesino de su hija era un excompañero laboral con quien la joven aún tenía relación.

Este hombre fue con quien Marifer fue vista por última vez con vida luego de que acompañara al homicida a revisar un vehículo que él quería comprar.

“Está persona era un ex compañero de trabajo, que tengo entendido duró poco tiempo y solamente conocía eso y mi hija había acompañado precisamente a él a hacerle un favor de ver un vehículo que le interesaba a esa persona, a este muchacho”, dijo el padre.

Luis Carlos Contreras, padre de la joven, señaló que en alguna ocasión el detenido acudió a su casa a un festejo de cumpleaños.

Contreras agradeció que las autoridades hayan detenido al presunto responsable para que sea investigado.

Además, denunció que los protocolos de búsqueda no funcionan, ya que el hallazgo del cuerpo de su hija ocurrió casi una semana después de su desaparición.

“Esos protocolos no están funcionando, yo no sé cómo exactamente funciona, pero por ejemplo, el último operativo que se realizó con respecto al cateo allá en donde encontraron el cuerpo de mi hija fueron varias horas 5, 6, 7, no se cuantas”, aseguró Contreras.