Fiscalía recolecta evidencias en motel por caso de Debanhi

Elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado realizan sábado 23 de abril una recolección de indicios y diversas mediciones en el Motel Nueva Castilla, como parte de las investigaciones por el caso de Debanhi Escobar, según reveló el Vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco.

En entrevista exclusiva para El Horizonte, Orozco detalló que entre los trabajos que se realizan en el lugar se encuentra la medición de la cisterna en donde fue localizado el cuerpo de Debanhi.

El Vicefiscal reitero que la FGJ no descarta ninguna hipótesis, esta tras descubrir que Debanhi falleció por una contusión profunda de cráneo.

Y aunque se cuestionó al funcionario sobre si Debanhi fue acosada por el taxista de aplicación, quien supuestamente capturó la última fotografía de la joven, Orozco señaló que para respetar el debido proceso, esa información no podía ser confirmada o descartada.

"No puedo hacer una puntualización, atendiendo a que el procedimiento penal está regido por varios principios, entre ellos, el de la dignidad de la víctima, nosotros tenemos la obligación de respetar la dignidad de Debanhi, la de su familia, respetar también la reglas del debido proceso, la presunción de inocencia y el deber de confidencialidad, es decir, nosotros no podemos divulgar a personas no autorizadas los contenidos de los registros de las carpetas de investigación", finalizó.