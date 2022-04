Fiscalía y Seguridad se confrontan por caso Debanhi

Piden organizaciones mejorar protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, en lugar de repartir culpas.

"Que mejoren los deficientes protocolos de búsqueda, en vez de echarse culpas entre autoridades", es uno de los reclamos que hacen ONG's sobre el caso Debanhi.

Y es que los cuestionamientos sobre el hallazgo del cuerpo de la desaparecida Debanhi Escobar el jueves en la cisterna de un motel que ya había sido revisado por las autoridades, detonaron un muy poco común enfrentamiento entre dos autoridades policiacas de primer nivel, el Secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, y el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, que se acusan de fallas mutuas, además de que estos cuestionamientos han exhibido importantes deficiencias en los protocolos de búsqueda.

Para diversas voces, esta situación muestra errores que se deben corregir tanto de actuación como de coordinación, que "representa una falla completa del sistema de justicia" que debe modificarse, en lugar de estar "echándose la culpa unos a otros".

Incluso en el ámbito nacional, políticos, líderes de opinión y colectivos han manifestado dudas sobre el desarrollo de los acontecimientos y los resultados ofrecidos por las autoridades policiacas e investigadoras.

De hecho, se llevó a cabo una marcha en Ciudad de México, en la que diversos colectivos feministas exigieron a las autoridades que cesen las desapariciones de mujeres en el país.

El secretario de Seguridad Aldo Fasci Zuazua aseveró el viernes que el hallazgo tardío del cuerpo de la joven estudiante de Derecho fue producto de una "falla humana masiva" durante las cuatro revisiones realizados en el motel Nueva Castilla.

"Es una falla humana masiva. Ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada y no es la primera vez que pasa. No es normal. Fue falta de inteligencia en la búsqueda", dijo el funcionario para explicar por qué hasta el jueves pasado, luego de 12 días, se localizó el cuerpo de la joven.

"Lamentablemente, estaba en el fondo del agua y no había nada que la visualizara. La alerta se dio por los olores; los caninos no pueden oler debajo del agua y las personas la olieron porque ya estaba en descomposición", explicó Fasci Zuazua.

Por su parte, el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero defendió el actuar de la Fiscalía y ante las dudas que han surgido por la causa de muerte y el lugar del hallazgo del cuerpo, señaló que mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

"Al estado le corresponde la seguridad de la comunidad y a la Fiscalía la persecución de los delitos", indicó Guerrero respecto de las declaraciones de Fasci Zuazua.

El Vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco, coincidió en que a ellos les corresponde buscar las acciones penales para castigar a los responsables.

"La tarea de la Fiscalía es la investigación de los delitos, la persecución de los responsables y buscar las acciones penales que procedan, esa es la tarea de la Fiscalía", explicó Orozco.

Ante este enfrentamiento, Luz María Ortiz Quintos, del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, indicó en entrevista con El Horizonte, hay inconsistencias en las investigaciones e incongruencias por parte de ambas autoridades.

"Sentimos que existe un ambiente de inconsistencias en los resultados y también de incongruencias por todo lo que hemos visto que ellos oficialmente comunican.

"No entendemos que se halla buscado en un lugar por tantas personas, por tantos días, y que no se haya encontrado nada y después de 10 días encuentran un cuerpo ahí, son cosas que no nos creemos. No sabemos que es lo que están escondiendo, a quién están cubriendo, seguramente es un grupo muy poderoso a quien hasta las propias autoridades le rinden secrecía", puntualizó.

Además, recalcó que "en lugar de la falta de coordinación, de profesionalización, de especialización de los elementos, yo estoy pensando que hay un poder superior a las propias autoridades que está involucrado en esta situación".

También, la diputada local del Partido del Trabajo, Anylú Bendición Hernández, indicó que la situación fue una falla de todo el sistema y viene de años atrás.

"Es una falla completa del sistema que tiene que corregirse ya. No es de ahorita el actuar de la Agencia Estatal de Investigaciones, no es de ahorita este asunto de cómo actúa la Fiscalía, no es de ahorita la situación que tenemos de las mujeres, pero se está agravando porque tenemos autoridades que no pueden resolver el problema y ahorita se está evidenciando.

"Los protocolos y el sistema en general nos están fallando a todo Nuevo León", apuntó Hernández.

Fasci Zuazua también reveló que 200 elementos de Fuerza Civil integran el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, quienes apoyaron las tareas de localización de la joven de 18 años desaparecida el pasado 9 de abril en el municipio de Escobedo.

En los 12 días de indagatorias participaron además elementos de la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda, Protección Civil estatal y ciudadanos voluntarios, entre los que se encontraban familiares y amigos de Debanhi.

Sin embargo, la diputada del PT indicó que no se trata sólo de definir qué tarea le toca a cada autoridad, sino actuar de manera conjunta, pues a todos deben ser responsables y actuar para enmendar los errores.

"Ya basta de que se estén echando la culpa, de que le echen la culpa al gobierno anterior, ya basta de que le echen la culpa el uno al otro. Responsables somos todos, no es un asunto de que a mí me toque investigar y a ti ser la fuerza de reacción, no se trata de eso.

"Se trata de que todos somos los responsables, todo el sistema está fallando en cuanto a la seguridad de las mujeres... no se vale que estén evadiendo responsabilidades", agregó la legisladora.

El líder de Vertebra, Gilberto Marcos, señaló por su parte que esta situación debe dar pie para cambiar los sistemas que fallan y aprender de los errores para que no se repitan.

El representante de la ONG agregó que la presión mediática y social que hubo en este caso pudo llevar a que se cometieran errores.

Destacó la importancia de que las autoridades sean cuidadosas y eviten que se filtre información que pudiera dañar las investigaciones.

"Esta experiencia amarga, especialmente en el tema de la comunicación humana, nos abre la posibilidad de repasar lo que se debe y no se debe de hacer.

"Creo que hubo fallas de comunicación también por la presión que se ha ejercido sobre la autoridad para que se resuelva el caso. Esta experiencia abre la posibilidad para analizar las cosas y evitar que se repitan este tipo de confrontaciones, escenarios, confusiones", dijo Marcos.

El activista agregó que "se debe actuar como es debido en casos como este y no estar filtrando o dejar que se filtre tanta información; si se empieza a dar información de más, a soltar videos, etcétera, se puede caer en un error".

En el caso de Debanhi Escobar, los primeros avances señalaron que la joven murió por una contusión profunda de cráneo, informaron autoridades.

"Las pruebas realizadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Debanhi Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo", explicó el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero.

El vicefiscal Orozco agregó que se integró un equipo especial que estudia todos los posibles escenarios que pudieron causar la muerte de Debanhi y reveló que se continuó con la búsqueda de indicios en el Motel Nueva Castilla.