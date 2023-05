Frenará Gobierno obras viales si no hay permiso para Línea 6

Tras las amenazas de los alcaldes de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca de no dar permisos para construir la Línea 6 del Metro si no se instala una mesa técnica y pública que dé certeza sobre la viabilidad del proyecto, el Gobierno de Nuevo León anunció la suspensión de las obras viales complementarias que ya se habían pactado en esos Ayuntamientos, mismas que eran puentes ya licitados.

Además, el Estado comentó que se enfocarán en construir las demás líneas y en avanzar en Monterrey, San Pedro y Santa Catarina, donde sí hay permisos para el desarrollo de la obra; se informó que en todo caso, si es necesario, se esperarán al 2024 para continuar con el proyecto.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, rechazó la mesa técnica solicitada por los alcaldes pues comentó que hay estudios que respaldan la viabilidad de la Línea 6, puntualizó además que se hizo una encuesta a la población, donde el 86% apoyó las líneas propuestas por el gobernador del Estado, Samuel García.

En la rueda de prensa de 'Nuevo León Informa', el funcionario estatal dijo, en alusión a los alcaldes Cristina Díaz, Daniel Carrillo y César Garza, que si ellos no dan los permisos para la Línea 6 en automático ellos mismos están dando su negativa a la construcción de esos puentes.

'Si no van a dar los permisos, estaremos suspendiendo la realización de esas obras, hasta que no den los permisos, si no los dan, también estarán frenando esos puentes', alegó.