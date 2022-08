Fríos o calientes, pero tibios no: Gustavo Adolfo

El fiscal general de Justicia en Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, advirtió que en la lucha contra el crimen los servidores públicos tienen que ser ser fríos o calientes, pero no tibios porque Dios los castiga.

"Yo siempre he dicho y lo he comentado en reuniones de seguridad que tenemos que ser o fríos o calientes, tibios no, porque a los tibios los vomita Dios", aseguró.