Fuertes vientos ocasionan caída de árboles y postes

Durante este fin de semana, una lluvia eléctrica y fuertes vientos ocasionaron múltiples accidentes en la zona metropolitana, uno de ellos, en el municipio de Guadalupe.

El primero de estos, es un árbol que se encuentra enredado entre los cables de la calle Cerrada de Tulipanes Norte 207, en la colonia Misión de la Silla.

‘’Esto está desde el domingo, empezó como a las siete y media por la lluvia, los fuertes vientos. Por esta razón no pude ver el juego, lo tuve que ir a ver con una vecina’’, dijo Manuela Romero.

Aunque en esta situación tuvo participación su vecino, quien podó el árbol y así lo dejó, por lo que los fuertes vientos hicieron de las suyas.

No sólo eso, otro poste justo al lado de su domicilio está en malas condiciones por lo que teme que caiga.

Señala que junto con los vecinos han reportado esta situación a la Comisión Federal de Electricidad, pero no han acudido.

‘’No han venido, ya lo reportaron las vecinas, no se ha presentado nadie. No, no ha venido nadie, nadie ha venido’’, concluyó Manuela Romero.