Fuerza Civil logró capturar 650 sicarios en nueve meses

A nueve meses de que se implementó la nueva estrategia de seguridad para combatir el crimen en Nuevo León, Fuerza Civil, la corporación policial del estado, disparó los golpes que ha asestado a diversos grupos criminales con presencia nacional, así lo afirmó Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad en el estado.

“No me refiero a vendedores de drogas, esos también los detenemos, pero no los estoy contabilizando, sino sicarios y gente con arsenales con armamento, vehículos blindados y relacionados, no nada más con un homicidio, sino hasta 10 homicidios, de esos hemos detenido a muchos”, puntualizó el funcionario estatal.