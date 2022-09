Fuerza Civil pide tercer helicóptero para combatir al crimen

Fuerza Civil estatal le pidió al gobierno de Nuevo León un nuevo helicóptero para completar tres para su operación.

De las dos aeronaves que la policía estatal tiene, una está en funcionamiento y la otra en reparación.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Palacios Pámanes, dijo que él ya hizo la solicitud, pero eso depende de otras áreas del gobierno estatal, entre ellas la Tesorería.

"Es fundamental para Nuevo León poder hacer ese patrullaje con ventaja táctica, de modo que necesitamos un helicóptero más, yo lo he solicitado, no estamos en etapa de compra, yo no sé bajo qué concepto se haga, pero la necesidad existe", explicó.