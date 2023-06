Gobernador asegura que Línea 6 se concretará según lo planeado

Tras la negativa de algunos alcaldes a que las nuevas líneas del Metro atraviesen sus municipios, el gobernador Samuel García dejó entrever, 'que las lleva de ganar'.



Y tras declaraciones de los alcaldes en las que aseguran que 'ninguna ley exime al gobernador de pedir un permiso de esta magnitud', el mandatario estatal, fue contundente al mencionar que no están informados.

'No estudian, no leen, que lean la ley de expropiaciones de Nuevo León; Artículo 2°, segundo párrafo, fracción I, si leyeran, en lugar de andar haciendo campaña en Coahuila y en Estado de México, pues no se atreverían a salir', alegó.