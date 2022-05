Gobernador pide a Congreso bajar iniciativa del SAT

Al señalar que querer quitarle el SAT al Ejecutivo perjudicará al estado y le implicaría perder hasta 80 mil millones de pesos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió al Congreso bajar y desechar esta iniciativa.

El mandatario estatal señaló que espera que haya madurez política por parte del Congreso y les pidió llegar a un dialogo constructivo.

"Yo no puedo permitir que ese dictamen avance un centímetro más... imagínense que al gobierno del estado le quiten el SAT, no se puede, es imposible, jurídicamente no da, la Constitución federal y local señala que el único poder autorizado para cobrar impuestos, hacer el presupuesto, hacer la Ley de Ingresos y de Egresos es el ejecutivo.