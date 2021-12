Gobierno autoriza festejo de fans de Spiderman en la Macro

Sí Andrew Garfield y Tobey Maguire aparecen en No Way Home, miles de regios abarrotarán la Macroplaza para celebrar la añorada confirmación del Spiderverse

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Lo que probablemente comenzó como un chiste de Internet, pronto se convirtió en realidad luego de que miles de regiomontanos confirmaran su asistencia a un evento de Facebook que incita a la comunidad a acudir a la Macroplazaa festejar el Spiderverse.

Recientemente, el creador del evento en Facebook, reveló que el gobierno ya autorizó la realización del festejo masivo en la Explanada de Los Héroes tal como cuando los equipos de futbol locales consiguen un triunfo relevante.

De momento, el evento en Facebook titulado "Sí salen los 3 Spiderman en No way home todos a la macro" cuenta con más de 11 mil usuarios que confirmaron su asistencia. Incluso, muchos de ellos aseguran que asistirán a la Macro aunque no aparezcan Tobey Maguire y Andrew Garfield.