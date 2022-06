Gran Parque Ecológico Metropolitano se inaugurará en 2026

Bernardo Bichara detalló que en el lugar se contará con un andador ciclovía y peatonal para que la gente pueda andar en los parques.

El Gran Parque Ecológico Metropolitano que unirá La Pastora, Bosque Mágico y la sección del río La Silla estará terminado para el 2026, estimó el presidente del Consejo de Administración del Parque Fundidora, Bernardo Bichara.

En entrevista con el periodista Luis Padua, el funcionario indicó que el espacio será gratuito.

"Nosotros como Fundidora empezamos la construcción de un Plan Maestro para aprovechamiento de 80 hectáreas que seguramente tomará muchos años en irlo desarrollando, pero esperamos tenerlo listo para el 2026", explicó.

"No vamos a cobrar la entrada a este mágico espacio y la ideas es que sea un pulmón, además de un área de recreación, de salud mental, de esparcimiento. No hay otro lugar igual en Nuevo León, no lo hay", subrayó Bichara.

El funcionario detalló que en el lugar se contará con un andador ciclovía y peatonal para que la gente pueda andar en los parques.

"Esto ha sido un llamado de alcaldes de Guadalupe, que han buscado que este espacio detone como patrimonio de los guadalupenses, y la verdad es que Samuel García, el gobierno de Nuevo León y el consejo de Fundidora, vieron eso y trabajamos para poder darles a los guadalupenses este espacio que por tantos años alcaldes y ciudadanía habían pedido que se lograra integrar", refirió Bichara.

Señaló que con esta obra, la renovación del Parque Fundidora y Macroplaza, y modernización del Parque la Huasteca, por primera vez en la historia del estado, los nuevoleoneses contarán con una oferta sin precedentes en cuanto a este tipo de espacios públicos.