Grupo de condóminos exige cuentas claras a Cintermex

Los directivos tienen tres años sin rendir cuentas y ocultando la información financiera, al menos así lo denunció este grupo de condóminos.

Condóminos que mantienen una pugna con la administración del Centro Internacional de Negocios Monterrey, AC, (Cintermex), afirman que éste recibió durante los años 2020 y 2021 apoyos y préstamos por $66 millones de pesos por parte de Parque Fundidora, pero dicen que no se sabe qué se hizo con el dinero.

Según su acusación, los directivos tienen tres años sin rendir cuentas y ocultando la información financiera, o al menos así lo denunció este grupo de condóminos.

Dicho grupo de condóminos, que forma parte del autodenominado Comité de Administración de Cintermex (mismo que no es reconocido por la actual administración, pues lo considera ilegal) presentó una denuncia penal contra la directiva de Cinternex, incluído el presidente, Claudio Del Valle Cabello, por presumirse el delito de administración fraudulenta.

Y de acuerdo con lo señalado por los quejosos, los beneficios que Cintermex recibió del Consejo de Administración del Parque Fundidora fueron por $50 millones en 2020 y un préstamo de $16.5 millones en 2021, que se estarían traduciendo en deuda.

El representante legal del despacho Zárate Abogados y vocero del autodenominado Comité de Administración de Cintermex, Luis Fernando González Chapa, alertó: “Cintermex ha recibido apoyos del Consejo de Parque Fundidora: en el 2020 se les condonó el pago de estacionamientos por $50 millones de pesos, y en el 2021 solicitaron un préstamo de $16.5 millones de pesos, con tarifas preferenciales. Estamos hablando de no intereses y empezar a pagar en el 2024”.

'No sabemos en qué lo utilizaron. Son préstamos que está pidiendo Cintermex directamente al Consejo del Parque Fundidora y no sabemos si va destinado, ahí dice: ‘estacionamientos’, eso es lo que está publicado, pero ¿qué estacionamientos? ¿Hablamos de estacionamientos que están dentro del Condominio o no? Son preguntas que nacen, porque no se aporta esa información, a pesar de que se solicita”, advirtió.

Cabe precisar que El Horizonte documentó el 10 de noviembre que directivos de Cintermex afirmaron que el autodenominado Comité de Administración es ilegal, pues no fue votado conforme a los estatutos del recinto y carece de representatividad.

Además, detallaron que las acusaciones que ha realizado una de las empresas quejosas sobre la falta de transparencia no tienen fundamento, pues se ha sostenido con ellos al menos ocho reuniones y más de 20 entregas de información.

Incluso, los directivos de Cintermex agregaron que la mayoría de los condóminos han estado cuando se ha presentado la información solicitada.

No obstante, El abogado Luis Fernando González Chapa insistió que cada año, en Asamblea General, la Administración está obligada a presentar las cuentas y el presupuesto para el siguiente año, pero no se han aprobado las cuentas del 2020 y 2021; y, a punto de concluir 2022, tampoco se ha cumplido con la obligación y no se ha aprobado el presupuesto para 2023.

Recordó que desde el 2021 se buscó integrar un Comité de Administración dentro del Condominio, conocido comúnmente como Cintermex, pero la solicitud fue rechazada.

Ante eso, el 5 de julio del 2022 se constituyó una asamblea donde se estableció el Comité de Administración, el cual afirma la Administración de Cintermex que es ilegal.

El abogado Luis Fernando González Chapa indicó que se le pidió a los directivos de Cintermex un reporte de los gastos, entre ellos el de mantenimiento, y que hubo diversos requerimientos de información y hasta notificaciones legales, sin éxito.

“De manera personal, al director Gonzalo Escámez se le solicitó vía notario público en dos ocasiones, se tuvo que acudir a un juez civil para que se le notificara y se le solicitara formalmente. Todo esto, sin ninguna respuesta, lo cual nos llevó al último punto, que era presentar una denuncia ante la autoridad penal para que se investigara. Nosotros creemos que si no nos quiere dar esa información es porque a la mejor hay algo que no cuadra; porque si no, no tendría razón de ocultar esa información, sin tomar en cuenta que se le ha pedido muchísimas veces”, detalló el abogado.

El también vocero expresó los alcances de la denuncia y aclaró: “Sí, puede estar dentro de una administración fraudulenta, algún fraude. No sabemos exactamente qué hay dentro de esas cuentas o qué se está ocultando para no informarnos, para no enseñárnosla… sabemos que Cintermex también opera sus salones de Exposición, pero eso es de ellos. Aquí lo que nos interesa saber es cuentas claras para el Condominio”.

Lo que ocurre, aseguró es grave, pues enfatizó: “No se han aprobado cuentas desde 2020, 2021 y pues ya estamos en noviembre y no ha habido una Asamblea para aprobar cuentas del 2022, por tanto, tampoco hay aprobación de presupuesto para 2023. Entonces, ya estamos hablando de tres años sin que se hayan rendido esas cuentas y sin que sean aprobadas por la Asamblea General de los Condóminos”.

Y remarcó que por la falta de rendición de cuentas, es imposible calcular qué cantidad de recursos están sin esclarecerse.

“Estamos hablando de un recinto que maneja millones de pesos”, dijo, y además, recalcó que la nula rendición de cuentas ha sido una constante.

“En el 2020, que tuvimos el tema de la pandemia, el tema de las cuotas de mantenimiento no cambió, incluso presumimos que se siguió reportando el mismo tema de gastos de seguridad, de limpieza, aun no habiendo gente”, sostuvo.

Refirió que en el pasado, Cintermex estaba configurado de una forma, pero cambió.

'¿Qué pasó con esas zonas que pertenecían al Condominio y que hoy ya no existen o que hoy fueron modificadas para hacer otras áreas? ¿Se sacaron del Condominio? ¿Se utilizaron para otro fin? Están generando algún tipo de renta en favor del Condominio?, cuestionó.

González Chapa pidió a las autoridades voltear a ver qué ocurre con Cintermex.

“A la mejor hay algo ahí que tampoco están reportando hacia arriba”, subrayó y explicó que la Ley de la Propiedad de Régimen en Condominio y el reglamento interno ordenan que la información financiera esté a disposición de cualquier condómino que la quiera ver.

Además, dijo representar a cerca del 45% de los condóminos, pero aclaró que la cifra podría variar, ya que Cintermex no quiere compartirles cómo está distribuido el Condominio.

Luis Fernando González Chapa aseveró no entender el comportamiento de los directivos ante sus peticiones.

“El Condominio es una unidad, donde tienes que trabajar de la mano tanto condóminos, como Administración, como Comité de Administración. Lo que tenemos que lograr es todos, estar en armonía y ¿cómo podemos lograrlo?, teniendo conocimiento de todas las cosas que hay adentro. La opacidad es un freno. Entonces, si hay intereses distintos entre condóminos y Administración, no podemos trabajar de la mano.

“La opacidad es un problema actual y si no quiere rendir cuentas, hay una desconfianza también, entonces ¿cómo vas a confiar en alguien que te va a administrar, si ni siquiera te quiere decir como te está administrando?”, recriminó.



Por último, González Chapa enfatizó que el objetivo de sus representados es “la transparencia, esas cuentas, que nos puedan enseñar cómo se está administrando el Condominio. Me sorprende que la directiva de Cintermex mencione que se trata de un intento de usurpación de la administración cuando no es así, lo que se está buscando es la transparencia, hay un Consejo de Administración que tiene obligaciones y facultades y una de ellas es la vigilancia al tema del Administrador y las cuentas del inmueble, es nada más lo que se está buscando”.

“No se trata de que si queremos remover al administrador o no, se trata de transparencia, eso es solamente lo que se está buscando: la transparencia”.