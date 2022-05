Gustavo Soto asegura no ser 'El Jaguar'

Tras las serias acusaciones de estar vinculado con la muerte de Debanhi Escobar, el hombre que se identifica como Gustavo Soto compartió un TikTok en donde asegura no tiene nada que ver y también que él no es "El Jaguar´.

"Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda, a mí no me apodan 'El Jaguar', me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral", se escucha en el primer video que compartió en la plataforma de videos cortos.