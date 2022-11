Habrá cárcel si se sigue con elección de Fiscal: Fasci

El funcionario estatal advirtió que igualmente los postulados para ocupar el cargo de Fiscal General podrían ser inhabilitados de sus funciones.

El ex secretario de seguridad y recién nombrado vocero del gobierno de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, advirtió que en caso de continuar con el proceso de entrevistas hacia los postulados en la elección del nuevo Fiscal General, estos podrían ser inhabilitados y sancionados con cárcel.



Según explicó Fasci, este proceso tendrá una suspensión por presuntas irregularidades denunciadas por un particular, por ello aquellos que continúen con el proceso tendrán sanciones.





'El comité de selección, no nos hemos puesto a pensar en ellos y son la parte más débil y están en peligro jurídico de cometer un delito', dijo Fasci.



El vocero señaló que las penas irían de los 3 a los 9 años de prisión, además, pueden enfrentar multas de 50 a 500 días de salario mínimo, destitución y la inhabilitación de cargos públicos en el mismo lapso de tiempo antes mencionado, por lo que advirtió que es un tema delicado ir contra la ley.





'Hoy lo que vivimos es un proceso por un lado politizado y por otro violatorio de la Ley, así no vamos a poder tener un fiscal porque ese fiscal si nace de este proceso va a estar viciado por la política y por la violación a la Ley', declaró.



Igualmente advirtió que de continuar con el proceso y llegar hasta la elección, este podría reponerse en caso de que las demandas avancen a favor de los quejosos; cabe mencionar que a partir de este viernes y hasta el próximo sábado el comité de selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) inició las entrevistas con los aspirantes para Fiscal.



Por ello, la autoridad federal emitió las suspensiones que frenan el proceso de selección para designar al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.



Ayer por la noche el Comité del SEA sesionó para evaluar si los aspirantes cumplieron con los documentos faltantes para la convocatoria, en la cual quedó definido el calendario y reglas para las entrevistas de los 65 postulantes.



En la sesión, los integrantes de esta comisión se reunieron en el piso 10 del Congreso donde acordaron de manera unánime que, tras la negativa de la Agencia de Administración Penitenciaria a entregar las cartas de no antecedentes penales a 54 de los aspirantes, este ya no será un motivo para descalificar a los aspirantes restante ya que se privilegiará la presunción de inocencia.



El presidente del Comité, Enrique Ogaz, señaló que los interesados que no lograron presentar la carta de no antecedentes penales, por cuenta propia presentaron una constancia emitida por el Poder Judicial en la que se determina que no existe un proceso penal alguno en su contra.

Cabe recordar que entre los postulados se encuentra Adrián de la Garza, ex alcalde de Monterrey; Esteban Cantú Montes, director de la Agencia Estatal de Investigaciones; Griselda Núñez Espinoza, Fiscal de Feminicidios, entre otros.

Del mismo modo, la etapa de entrevistas a los aspirantes inicio este viernes 4 de noviembre en el congreso del Estado, pero hasta el momento no se ha informado si los integrantes del comité de selección del SEA han suspendido el proceso.