Hace su propio nacimiento cada vez más grande

Cada año, este nacimiento incrementa su tamaño debido a que su dueña sigue poniendo figuras que ella hace con material reciclado.

Susana Cavazos, creadora de este nacimiento, lo hace porque le recuerda a su infancia.

‘’Mira a mí me gusta mucho hacerlo porque me recuerda a mi niñez, cuando yo era pequeña mi abuelita ponía un nacimiento muy grande y desde ahí se me quedó eso. Me gusta mucho ubicarme en el nacimiento más que en el pino, más que todo. Por el nacimiento del niño Jesús’’, dijo Susana.