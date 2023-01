'Hay que atender toda la movilidad': Lorena de la Garza

Después de que se dejará en pausa un nuevo arrendamiento de otros 600 camiones para Nuevo León, la integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad, Lorena de la Garza, señaló que es necesario atender toda la movilidad y no solo pensar en camiones.

Pues agregó que la crisis de movilidad, además de estar presente en los camiones también se da en diferentes sistemas de transporte.

“Metro colapsado, el mantenimiento se ha tardado mucho, la mitad de una línea parada; en el tema de taxis también tenemos un problema muy grande, no nada más estamos hablando de que faltan camiones, estamos hablando de una integralidad en los servicios de transporte que hoy está prácticamente al bordo del colapso”, mencionó De la Garza.

Respecto al tema de los otros 600 camiones que buscan adquirir, la integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad señaló que no era correcto que se buscara adquirir más unidades cuando aún las 1,200 que ya se pagaron no han llegado por completo.

“Se han hecho pagos a estos proveedores por esos camiones, y hasta ahorita a la fecha solo tenemos 270 de esos arrendamientos circulando en la ciudad, entonces cuando llegan con nosotros y nos dicen 'queremos hacer un tercer arrendamiento, ahora por 600 camiones', como se dice coloquialmente 'perate o sea se baja el cero y no contiene'.

“Algo está pasando mal con esos dos arrendamientos que no están cumpliendo en los tiempos de entrega y no queremos que se vuelva a repetir un modelo que ya se probó por casi un año y que no ha funcionado”, apuntó la integrante de la Junta de Gobierno.